Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

48,06 EUR +0,03% (03.02.2020, 10:59)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNPQF



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (03.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Analyst Andrew Lowe von der Privatbank Berenberg:Andrew Lowe, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) und senkt das Kursziel von 45 auf 42 Euro.Die BNP Paribas-Aktie sei nach ihrer 30%-igen Kursrally im Jahr 2019 überkauft und die französische Bank werde falsch verstanden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Ertragsmix des Finanzinstituts werde als defensiv wahrgenommen, letztlich würden jedoch Negativzinsen stärker belasten als von vielen gedacht. Zudem nehme der Wettbewerbsdruck in diesem Jahr zu. Der Analyst habe seine EPS-Schätzungen marginal gesenkt.Andrew Lowe, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die BNP Paribas-Aktie von "hold" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 42 Euro reduziert. (Analyse vom 03.02.2020)Börsenplätze BNP Paribas-Aktie:Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:48,115 EUR +0,02% (03.02.2020, 10:51)