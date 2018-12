Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (19.12.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF).Das Wertpapier habe sich seit der Zahlenbekanntgabe zum dritten Quartal 2018 (am 30.10.) schlechter als der europäische Bankensektor entwickelt (-15%; zum Vergleich Stoxx Europe 600 Banks: -5%). Der Analyst führe dies auf die schwache Ertragsentwicklung (vor allem im Anleihehandel (sechstes Quartal in Folge mit einem y/y-Rückgang)) zurück. Diese Schwäche im Anleihehandel (rund 8% der Gesamterträge) lasse ihn die Ertragszielsetzung (durchschnittliches jährliches Wachstum der Gesamterträge bis 2020e: mehr als 2,5%) zunehmend unrealistischer erscheinen. Ferner zeichne sich im französischen Privatkundengeschäft (rund 14% der Gesamterträge) bisher keine Trendwende in der Erlösentwicklung ab.Im Wesentlichen wegen geringerer als bisher unterstellter Gesamterträge habe der Analyst seine EPS-Prognose für 2019 leicht auf 6,05 (alt: 6,14) Euro reduziert. Seine Dividendenprognose für 2019 laute neu 3,10 (alt: 3,16) Euro je Aktie. Auf dem aktuellen Kursniveau sehe er diese Belastungsfaktoren jedoch als eingepreist ein. Ferner sollte sich die in Q3 gezeigte Schwäche des wesentlichen Wachstumstreibers International Financial Services (belastet durch hohe Risikovorsorge im Türkei-Geschäft; rund 37% der Gesamterträge) als vorübergehend darstellen.Bei einem neuen Kursziel von 46,00 (alt: 52,00) Euro bestätigt Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die BNP Paribas-Aktie. (Analyse vom 19.12.2018)