Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

44,24 EUR +1,28% (08.02.2021, 12:45)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

44,275 EUR +1,56% (08.02.2021, 12:48)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNPQF



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (08.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF).Das Zahlenwerk des Q4/2020 (untestiert) sei besser als von Lennertz erwartet ausgefallen. Ursächlich dafür seien die verbesserte Aufwands-Ertragsquote sowie eine niedriger als erwartete Kreditrisikovorsorge gewesen. Die Bilanzkennzahlen seien nach Erachten des Analysten auf einem stabilen Niveau. Für das abgelaufene Geschäftsjahr sehe die Bank eine Ausschüttung im Einklang mit der derzeitigen Ausschüttungspolitik vor, aufgrund der EZB-Restriktionen werde diese jedoch in zwei Chargen ausbezahlt. BNP Paribas habe bekannt gegeben, an einem Strategieplan bis 2025 zu arbeiten und plane diesen im laufenden Geschäftsjahr zu präsentieren. Eine konkrete Guidance für das laufende Geschäftsjahr sei nicht veröffentlicht worden.Aufgrund des in Europa stockenden Fortschritts bei den Impfprogrammen gehe Lennertz davon aus, dass eine Beeinträchtigung der Wirtschaft durch die Virus-bedingten Lockdowns über die nächsten Monate bestehen bleiben werde, was negative Auswirkungen auf den europäischen Bankensektor habe. Der Analyst passe seine Erwartungen (u.a. EPS 2021e: unverändert 5,77 Euro; DPS 2021e: 2,90 (alt: 2,30) Euro; EPS 2022e: unverändert 6,59 Euro; DPS 2022e: 3,30 (alt: 2,70) Euro) teilweise an.Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, bewertet die BNP Paribas-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 46 Euro auf 45 Euro gekappt. (Analyse vom 08.02.2021)Börsenplätze BNP Paribas-Aktie: