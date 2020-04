Börsenplätze BNP Paribas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

25,295 EUR -0,57% (20.04.2020, 16:34)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

25,245 EUR -0,88% (20.04.2020, 16:39)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNPQF



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (20.04.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bankensektor die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) zu halten.Im Zeitraum von Januar bis Dezember 2019 hätten die Gesamterträge der BNP Paribas ein Volumen von EUR 44.597 Mio. erreicht (Vorjahr: EUR 42.516 Mio.), ein Zuwachs um 4,9% gegenüber dem Vorjahreswert. Die Bank habe einen Gewinn nach Steuern und Minderheitsanteilen in Höhe von EUR 8.173 Mio. erzielt, der im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 7.526 Mio. um 8,6% höher gelegen habe. Der Gewinn je Aktie habe sich im Vergleich zur Vorjahresperiode von EUR 5,73 auf EUR 6,21 verbessert. Bereinigt um Sondereffekte hätte sich der Periodengewinn "nur" um 4,7% auf EUR 8.415 Mio. (Vorjahr: EUR 8.036 Mio.) verbessert.Pandemiebedingte Kreditausfälle, schwieriges Ertragsumfeld und hohe Kosten für Digitalisierung und Regulierung würden sich in sehr niedrigen Bewertungen der europäischen Banken widerspiegeln. Die Sektor-Einschätzung des Analysten für Banken laute "neutral".Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die BNP Paribas-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute EUR 27,00. (Analyse vom 20.04.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "BNP Paribas S.A.": Keine vorhanden.