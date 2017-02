Börse Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

55,43 EUR -0,57% (20.02.2017, 16:34)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNPQF



Kurzprofil BNP Paribas:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (20.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Aktienanalyst Kinner Lakhani von der Deutschen Bank:Kinner Lakhani, Aktienanalyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF).Lakhani sei der Ansicht, dass das 1. Quartal der europäischen Banken bisher eine klare Stärke im Primärmarktgeschäft sowie ein solides Kredit-Geschäft zeige. Der Aktienanalyst glaubt, dass Barclays und BNP Paribas am besten aufgestellt seien.Kinner Lakhani, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hält in einer aktuellen BNP Paribas-Aktienanalyse am Rating "buy" mit einem Kursziel von 68 Euro fest. (Analyse vom 20.02.2017)Tradegate-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:55,423 EUR -0,80% (20.02.2017, 16:45)