Der Autohersteller BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC Symbol: BAMXF) lasse die Corona-Pandemie hinter sich. Die weltweit starke Autonachfrage und die hohen Preise hätten trotz der anhaltenden Halbleiterknappheit die Kassen klingeln lassen: Gewinn und Umsatz hätten im vergangenen Jahr bereits deutlich über den Werten des Vorkrisenjahres 2019 gelegen. Hinzu komme, dass die Dividende auf EUR 5,80 je Aktie erhöht werden solle, was mehr als das Dreifache des Vorjahres (EUR 1,90) sei. Zudem solle auf der Hauptversammlung über einen Aktienrückkauf entschieden werden. An der Börse hätten die Aktien mit einem Minus von 5,5% dennoch zu den größten Verlierern im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gehört.



Der Modekonzern HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) sehe sich trotz des Ukraine-Krieges auf Wachstumskurs. Vorstandschef Daniel Grieder habe für 2022 einen Rekordumsatz und steigende Gewinne angekündigt. In Bezug auf Russland sei der Online-Handel eingestellt sowie die Geschäfte geschlossen worden. Allerdings betrage der Umsatzanteil in der Region inklusive der Ukraine gerade einmal 3%. Die Aktien hätten dennoch um 7,1% nachgegeben.



Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) wolle nach einem Gewinnsprung im zweiten Corona-Jahr ebenfalls deutlich mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten: Die Dividende solle von EUR 4,50 auf insgesamt EUR 5,75 je Aktie steigen. Die geplante Ausschüttung umfasse dabei eine unveränderte Basisdividende in Höhe von EUR 4,50 sowie eine Sonderdividende von EUR 1,25 je Aktie. Auch hier habe die positive Meldung keine Unterstützung geboten, wodurch die Aktien um 5,7% nachgegeben hätten. (11.03.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Investmentbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) will sich aufgrund des Krieges gegen die Ukraine als erstes großes US-Geldhaus aus Russland zurückziehen, wobei dies mit der Einhaltung regulatorischer und lizenzrechtlicher Vorschriften begründet wird, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Laut "Bloomberg" habe Goldman Sachs Ende 2021 Kredite in Höhe von rund USD 650 Mio. in Russland ausstehen. Die Aktien hätten um 1,1% nachgegeben.