Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (01.10.2021/ac/a/d)







BMW-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) von "halten" auf "kaufen" herauf.BMW habe gestern Abend bekannt gegeben, dass der Vorstand den Prognosekorridor für die EBIT-Marge im Segment Automobile von zuletzt 7% bis 9% auf jetzt 9,5% bis 10,5% und den Prognosekorridor für den Return on Equity für das Segment Finanzdienstleistungen von 17% bis 20% auf 20% bis 23% für das Geschäftsjahr 2021 angehoben habe. Für den Free Cash Flow des Segments Automobile werde nunmehr mit einem Wert von rund EUR 6,5 Mrd. gerechnet.Ferner habe das Unternehmen erklärt: "Zwar wird aufgrund der weiterhin angespannten Liefersituation bei Halbleitern auch in den nächsten Monaten mit Beeinträchtigungen von Produktion und Absatz gerechnet. Die BMW AG erwartet jedoch, dass anhaltend positive Preiseffekte bei den Neu- und Gebrauchtwagen im Gesamtjahresergebnis die negativen Absatzeffekte überkompensieren." Die positiven Ergebniseffekte sollten sich erhöhend auf das Konzernergebnis vor Steuern auswirken, für das die Unternehmensführung weiterhin eine deutliche Steigerung erwarte.Nachdem der Autozulieferer HELLA letzte Woche mit einer "Gewinnwarnung" negativ überrascht habe, verblüffe BMW mit einer Anhebung der Gewinnprognose in Zeiten des Chipmangels. Während dieses Jahr weltweit über alle Konzerne mehr als 5 Millionen Autos infolge der Versorgungsengpässe nicht gefertigt bzw. ausgeliefert werden könnten, dürfte BMW hier mit nur 90.000 bis 100.000 Autos noch relativ gut davonkommen. Grundsätzlich gehe Schwope davon aus, dass die Prognosesenkung von HELLA der Auftakt für weitere Prognoseverschlechterungen anderer Branchenunternehmen sei; BMW dürfte hier eher die Ausnahme darstellen. Allerdings erstaune, dass die positiven Preiseffekte die Produktionsengpässe überkompensieren würden. Künstliche Knappheit stärke die Preise!Frank Schwope, Analyst der Nord LB, erhöht das Kursziel für die BMW-Stammaktie von EUR 84,00 auf EUR 93,00 und stuft den Titel gemäß seiner Rating-Systematik von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 01.10.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "BMW AG": Keine vorhanden.