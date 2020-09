Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (03.09.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BMW: Weltweiter Autoabsatz deutlich erholt - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Gehe man nach der Einschätzung der Privatbank Metzler, dürfte sich der weltweite Autoabsatz von den Einbußen in der Corona-Krise bis 2022 vollständig erholen. "Ich glaube, dass wir auf einem beschleunigten Erholungsweg zurück zur Normalität sind", habe Chefanalyst Jürgen Pieper vergangene Woche in Frankfurt gesagt. Frühere Vorhersagen, die von dem Erreichen des Vorkrisenniveaus nicht vor 2025 ausgegangen seien, seien zu pessimistisch. Pieper habe für dieses Jahr einen Rückgang des Autoabsatzes um 17 Prozent im Vergleich zu 2019 prognostiziert, als rund 90 Mio. Neuwagen weltweit verkauft worden seien. Im nächsten Jahr komme das Volumen mit einem Plus von zehn Prozent gegenüber dem Krisenjahr noch nicht zurück auf den Stand von 2019. Gleichstand werde dann 2022 erreicht.Ein ähnliches Szenario erwarte das Prognosehaus LMC Automotive. Das Tempo der Erholung sei überraschend hoch, hätten die Experten erklärt. So V-förmig wie die Absatzkurve werde sich nach Einschätzung von Pieper auch die Ertragslage entwickeln. Dazu sollten neben der Nachfrage auch Kostensenkungen und Personalabbau beitragen. Nach 7,2 Prozent 2019 sacke die Rendite von Autokonzernen und Zulieferern zusammen im Schnitt auf 2,7 Prozent in diesem Jahr ab. Für 2021 kalkuliere Metzler mit 6,0 Prozent und 2022 mit 7,5 Prozent.Tatsächlich habe sich der weltweite Autoabsatz zuletzt deutlich erholt. Vor allem in China gehe es rasant aufwärts. Der Herstellerverband CPCA habe mitgeteilt, im Juli seien 1,62 Mio. Autos verkauft worden, 7,9 Prozent mehr als im Juli vor einem Jahr. Das sei der höchste Anstieg gewesen, seitdem der Absatz im Februar wegen der Corona-bedingten Beschränkungen eingebrochen sei. Aber auch in Europa und den USA hätten sich die Geschäfte nach dem Ende des Lockdowns wieder belebt.Der Autobauer BMW blicke daher mit "vorsichtiger Zuversicht" auf das zweite Halbjahr und habe die Erwartung bekräftigt, dass das Vorsteuerergebnis des Konzerns im Gesamtjahr zwar deutlich zurückgehen werde, die operative Umsatzrendite im Autogeschäft trotz des Einbruchs im zweiten Quartal aber zwischen null und drei Prozent liegen dürfte, also im Bereich einer "schwarzen Null". (Ausgabe 35/2020)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:61,42 EUR +0,89% (03.09.2020, 11:34)