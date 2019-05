Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (10.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BMW müsse wegen Problemen bei der Stromversorgung rund 148 000 Diesel-Fahrzeuge der Vorgänger-Generationen des 1er, 3er und X1 in deutsche Vertragswerkstätten holen. Der Rückruf betreffe Fahrzeuge, die zwischen Dezember 2009 und Oktober 2011 vom Band gelaufen seien, wie ein BMW-Sprecher am Freitag auf Anfrage mitgeteilt habe. Bei den betroffenen Fahrzeugen werde eine Steckverbindung am Stromverteiler geprüft beziehungsweise ausgetauscht. Keine große Sache also.Dennoch: Die Stimmung der Anleger gegenüber der BMW-Aktie habe sich in den letzten Wochen weiter verschlechtert. Die schwachen Zahlen für das erste Quartal würden dem ganzen noch die Krone aufsetzen. Zwar seien Analysten von einem schwachen Start ins Jahr 2019 ausgegangen, ein Abrutschen in die roten Zahlen aufgrund einer Rückstellung in Höhe von 1,4 Milliarden Euro habe dann doch nicht jeder erwartet.Die Frage sei, ob Vorstand Harald Krüger noch der richtige Mann sei, um BMW wieder in die Spur zu bringen, den Krisenmodus einzuschalten und endlich konsequent dem Konzernumbrich Richtung Elektromobilität, Wasserstoffautos und selbstfahrende Autos sowie neuen, innovativen Mobilitätsdiensten einzuleiten? Die Zusammenarbeit mit Daimler in Sachen CAR-Sharing sowie autonomes Fahren werde nicht ausreichen. Es sei richtig, Kräfte zu bündeln, aber von BMW müsse mehr kommen.VW-Chef Herbert Dies zum Beispiel scheue sich nicht davon, auch die großen IT-Giganten wie Amazon oder Baidu mit ins Boot zu holen. Alleine werde den Umbruch keiner der deutschen Autogiganten meistern. BMW hinke derzeit hinterher. Kein Wunder, dass auch die Aktie keine gute Performance an den Tag lege.Das schlechte Chartbild spricht derzeit nicht für die BMW-Aktie, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Anleger sollten bei einer Entspannung des Handelskonfliktes eher auf die Aktien der Konkurrenten Volkswagen oder Daimler setzen. (Analyse vom 10.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: