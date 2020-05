Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (11.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für BMW-Aktie deutlich angehoben. Zuletzt habe der Automobil-Hersteller mit den Zahlen für das erste Quartal nicht überzeugen können. Seien alle schlechten Nachrichten bereits eingepreist?BMW habe zuletzt nicht unbedingt mit guten News geglänzt. Zwar habe der Markt mit einem schwachen Ergebnis für das erste Quartal gerechnet. Die Marge im Automobil-Geschäft sei dennoch enttäuschend gewesen.Zudem habe BMW die Margen-Prognose für das Gesamtjahr auf 0 bis 3 Prozent zurückgeschraubt. Damit nicht genug: BMW werde die Investitionen um 1,7 Milliarden Euro auf 4,0 Milliarden Euro runterfahren. "Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation werden wir einige Projekte verschieben oder noch einmal auf den Prüfstand stellen", habe BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter erklärt.Dennoch: Die Richtung unter BMW-Vorstand Oliver Zipse in Sachen E-Mobility stimme. Das würden unter anderem die beiden Modelle i4 und iNext zeigen. Hinzu komme die zunehmende Kostendisziplin unter Zipse,Die Aktie sei nach den Q1-Zahlen kurzzeitig abverkauft worden. Die schwache Marge sowie die geringeren Investitionen in wichtige Projekte wie zum Beispiel der Elektromobilität seien nicht gut angekommen. Im Anschluss habe sich das Papier wieder erholt. Nach oben müsse die Marke von 52,50 Euro zurückerobert werden. Der nächste stärkere Widerstand im Aufwärtstrend liegt im Anschluss bei 58,50 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: