Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

65,43 EUR -0,47% (08.10.2020, 11:54)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (08.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) von 58 Euro auf 66 Euro.Der Pkw-Kernmarke BMW habe den Absatz in Q3 2020 um 10% (Q1 2020: -20%; Q2 2020: -23%; Q1-Q3 2020: -11%) y/y erhöhen können. Damit stelle sich die Absatzentwicklung zumindest in Q3 stärker als bei der Pkw-Kernmarke des Daimler-Konzerns - Mercedes-Benz (+4% (Q1 2020: -15%; Q2 2020: -20%; Q1-Q3 2020: -10%) y/y) - dar. Der Absatz von E-Autos des BMW-Konzerns sei in Q3 deutlich um 47% (Q1 2020: +14%; Q2 2020: -5%; Q1-Q3 2020: +20%) y/y geklettert und habe damit zumindest in Q3 bezüglich der Dynamik etwas über dem Tesla-Niveau gelegen (+43% (Q1 2020: +40%; Q2 2020: -5%; Q1-Q3 2020: +25%) y/y). Jedoch erziele Tesla nach wie vor ein deutlich höheres Absatzvolumen. Darüber hinaus sei Absatz nicht gleich Umsatz, Ergebnis und Cashflows.Der Konkurrent Daimler habe für Mercedes-Benz - ein Strategie-Update präsentiert, dass nach Erachten des Analysten - trotz der fortschreitenden Sektortransformation - wieder eine sehr ordentliche Margenperspektive (bis 2025 - selbst bei ungünstigen Bedingungen - bereinigte EBIT-Marge im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich) aufzeige. Solche Aussagen des BMW-Managements wären nach Erachten des Analysten ebenfalls wünschenswert. Bisher gelte für den BMW-Kernbereich Automobile die generelle Margen-Guidance (EBIT-Marge: 8% bis 10%), ohne dass sich das Management bisher festlegen wolle, wann diese wieder erreicht werden solle (verfehlt in 2018 sowie 2019 und gemäß Guidance auch in 2020).Diermeier habe nach den jüngsten Unternehmensdaten und den Aussagen des Wettbewerbs seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2020e: 3,12 (alt: 2,83) Euro; EPS 2021e: 7,12 (alt: 6,23) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die BMW-Stammaktie weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 08.10.2020)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:65,49 EUR -0,17% (08.10.2020, 12:08)