Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

77,64 EUR -0,92% (25.04.2022, 17:27)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

77,74 EUR -1,39% (25.04.2022, 17:11)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (25.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Werk-Schließungen in China wegen Corona-Lockdowns, Lieferkettenprobleme oder Belastungen durch den Ukraine-Krieg: Etliche Unternehmen würden unter einer Vielzahl an Belastungsfaktoren leiden. Auch der bayerische Autobauer BMW bleibe davon nicht verschont und müsse aufgrund fehlender Teile die Produktion in einem seiner Werke vorübergehend einstellen.Vergangene Woche habe es ein Sprecher des BMW-Werks in Regensburg bereits angekündigt und ab heute sei es so weit. Wegen fehlender Halbleiter und fehlender Bauteile aus der Ukraine würden mindestens in dieser Woche in Regensburg erneut keine Autos produziert. Aus der Ukraine kämen vor allem Kabelbäume. In normalen Zeiten würden hier täglich circa 1.000 Fahrzeuge vom Band rollen.3.000 der insgesamt 9.000 Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen, unter anderem Karosseriebau und Montage, seien betroffen. Der Produktionsausfall solle durch den Abbau von Arbeitszeitkonten und staatlich unterstützte Kurzarbeit ausgeglichen werden. Wann die Produktion wieder anlaufen beziehungsweise zu einem normalen Niveau zurückkehren werde, habe der Sprecher nicht sagen können. Es müsse von Woche zu Woche neu entschieden werden.Es sei nicht das erste Mal, dass BMW von Lieferengpässen betroffen sei. Bereits vergangenes Jahr hätten die Münchner damit zu kämpfen gehabt, allerdings trotz der Umstände einen Rekordgewinn verzeichnen können. Dies sei gelungen, indem die knappen Bauteile vor allem in die hochpreisigeren Fahrzeuge eingebaut worden seien. Da in Regensburg mit den Modellen X1, X2 und dem 1er eher günstige Modelle gefertigt würden, sei zu vermuten, dass BMW wieder so verfahre.Langfristig sollten die Chancen für BMW nicht schlecht stehen, allerdings sind andere Autobauer besser positioniert, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: