Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (24.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die BMW-Aktie hinke der Performance von Volkswagen und Daimler in den letzten Wochen deutlich hinterher. Am Dienstag habe es Neuigkeiten aus den USA gegeben: BMW und Zulieferer Bosch müssten sich erneut mit Vorwürfen von US-Klägern wegen angeblicher Abgas-Manipulationen auseinandersetzen. Dennoch: Zuletzt habe es zwei Kaufempfehlungen für die Aktie des Münchner Autobauers gegeben. Zeit, die Aktie einzusammeln?In einem seit März 2018 laufenden Rechtsstreit habe die für hartnäckige Sammelklagen bekannte Kanzlei Hagens Berman am Montag mit einer überarbeiteten Klageschrift nachgelegt. Die Klägeranwälte würden die Unternehmen beschuldigen, mit einer speziellen Software Emissionswerte frisiert zu haben - ähnlich wie Volkswagen im Diesel-Skandal.Die finanzstarke BMW AG sollte die britische Luxusmarke Jaguar Land Rover vom indischen Unternehmen Tata Motors kaufen. Das würden die Analysten von Sanford C. Bernstein dem neuen BMW-Vorstand Oliver Zipse nahe legen. "BMW ist überkapitalisiert und schwimmt im Geld. Es ist an die Grenzen des Wachstums für seine Produktpalette und Marke gestoßen", hätten die Analysten um Max Warburton vor wenigen Tagen geschrieben.Auch ein Übernahmeziel hätten die Analysten von Bernstein für BMW parat: Nämlich Jaguar Land Rover (JLR). "JLR ist sowohl operativ als auch finanziell stark herausgefordert, könnte aber sowohl seine fixen als auch seine variablen Kosten unter der Führung eines größeren Partners massiv senken."Der Kauf von Jaguar Land Rover für 9 Milliarden Pfund (10,2 Milliarden Euro) könnte laut Bernstein das Ergebnis von BMW um 20 Prozent erhöhen. Es würde auch fast ein Viertel zum Volumen von BMW beitragen, aber "Tata müsste seinen Stolz über Bord werfen, um zu verkaufen", hätten die Analysten gesagt.Fakt sei: Der neue BMW-Chef Oliver Zipse müsse schnellstmöglich handeln. In Sachen Elektromobilität, Mobilitätsdienste und autonomes Fahren hinke der Münchner Autobauer der Konkurrenz hinterher. Die Aktie jedenfalls spiegle die Entwicklung wider. Im Vergleich zu Daimler und Volkswagen schneide das Papier im Jahresverlauf bislang schlechter ab.Nach dem schönen Anstieg von 58,30 Euro auf 65,00 Euro habe die BMW-Aktie wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Die nächsten kleineren horizontalen Widerstände auf dem Weg nach oben lägen bei 67,37 Euro und im Anschluss bei 69,61 Euro. Werden diese Hürden genommen, so kann die BMW-Aktie durchaus bis an die wichtige 200-Tage-Linie bei 72,02 Euro laufen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link