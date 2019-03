ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (15.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der bayerische Premium-Hersteller müsse zurückrudern. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sei der Nettogewinn um knapp 16,9% auf 7,21 Mrd. Euro zurückgegangen. Deshalb werde BMW auch die Dividende kürzen. Die Ausschüttung je Aktie solle von 4 Euro auf 3,50 Euro je Stammaktie sinken. Der Autobauer habe das schwache Abschneiden im Geschäftsjahr 2018 mit den Schwierigkeiten auf den weltweiten Automärkten begründet. Um gegenzusteuern wolle BMW sein Sparprogramm deutlich ausweiten.Der Konzernumbau weg von der Produktion von Verbrennern, hin zu Elektro- und Wasserstoffantrieben sowie Mobilitätsdiensten sei kein Sprint, sondern eher ein Marathon.Zwar habe BMW seine Mobilitätsdiente mit Daimler zusammengelegt und ebenfalls mit Daimler werde man zusammen an selbstfahrenden Autos arbeiten, jedoch sehe "Der Aktionär" Volkswagen im Vergleich zu BMW im Vorteil. VW gehe den Umbau konsequent an.Was die BMW-Aktie betreffe, so bestehe weiterhin kein Handlungsbedarf. Charttechnisch sei der Titel im Niemandsland. Der Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie stehe noch aus. Bis sich ein klarer Trend etabliert habe, heiße es abwarten, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2019)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:74,19 EUR +0,56% (15.03.2019, 14:46)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:74,29 EUR +0,68% (15.03.2019, 14:55)