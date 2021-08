Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (04.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Bei BMW sehe es im Moment kritisch aus. Obwohl der Autobauer am gestrigen Dienstag gute Q2-Zahlen präsentiert habe, würden die drohenden höheren Rohmaterialpreise sowie die knappen Halbleiterkomponenten den DAX-Titel belasten. Aus charttechnischer Sicht drohe zudem Gefahr.Seit letztem Jahr bewege sich der Autotitel nun schon in einem lehrbuchähnlichen Aufwärtstrend nach oben. Die langfristige Trendlinie, welche die meiste Zeit an der 100-Tage-Linie verlaufe, sei dabei mehrmals erfolgreich getestet worden. Nachdem der Wert am 9. Juni ein neues Mehrjahreshoch bei 96,39 Euro erreicht habe, habe er bis Mitte Juli erneut an die Trendlinie zurückgesetzt.Anfänglich habe sich der Kurs erfolgreich über dieser Marke halten können, sei nun aber doch nach den Zahlen darunter gerutscht und habe damit ein Verkaufssignal generiert. Charttechnisch betrachtet sei es nun wichtig, dass die Unterstützung an der 200-Tage-Linie bei 78,98 Euro halte. Darunter würden weitere Kursabgaben bis an das Zwischenhoch bei 77,31 Euro drohen.Der langfristige Aufwärtstrend sei vorerst beendet worden. Könne die Trendlinie nicht zügig zurückerobert werden, müsse mit Rücksetzern gerechnet werden. DER AKTIONÄR rate daher nach wie vor eher auf andere Autobauer zu setzen. Was die langfristige Sicht angehe, so bleibe Volkswagen erste Wahl und sollte, was die Performance angehe, am Jahresende die Nase vorne haben. Auf Platz 2 folgt Daimler, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2021)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:81,70 EUR +0,33% (04.08.2021, 16:14)