Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (09.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der enorme Höhenflug der Tesla-Aktie sei v.a. einer Firma zu verdanken: BMW habe - bis heute werde gerätselt wieso - dem 2016 vorgestellten Tesla Model 3 und direkten 3er-Konkurrenten Jahre lang keinen sportlichen Kracher von gleichem Format entgegengesetzt und Tesla freie Fahrt gelassen. Jetzt, im Jahr 2022 sei es endlich soweit: Mit dem i4 wage BMW eine erste ernsthafte Attacke.Auch wenn noch Chip- und Lieferprobleme bestünden, sei der Start vielversprechend. Dass der Münchner Autobauer Fahrt aufnehme, unterstreiche ein Fahrtest des bekannten YouTube-Channels Fully Charged Show. Der Tester finde zwar die Niere zu mutig und groß, doch "liebe" das reine BMW-Elektroauto und dessen "Brillanz." Bemerkenswertes Fazit der Autoexperten: "Ich nenne dem BMW i4 keinen Tesla-Killer. Das wäre idiotisch. Denn Tesla wird wahrscheinlich 2022 eine Million Model 3 verkaufen. Aber: Meiner Meinung nach ist der BMW ist das bessere Auto. Die Materialen, die Verarbeitungsqualität und die Art wie es sich fährt, sind mehrere Ligen über dem Model 3."Tesla punkte mit großer Reichweite, doch das habe BMW nun ebenfalls erreicht und werde absehbar auch ein vergleichbares Ladenetz nutzen können. BMW habe den Absatz vollelektrischer Fahrzeuge 2021 auf 103.855 Einheiten verdoppelt. Und auch 2022 wolle man den Verkauf vollelektrischer Fahrzeuge "mehr als verdoppeln." Tesla habe 2021 bereits über 900.000 Elektroautos verkauft und plane trotz Verschiebung des Cybertrucks und neuen Rivalen wie BMW weiteres Wachstum, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2022)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:93,49 EUR +3,40% (09.02.2022, 16:48)