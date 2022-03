Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (11.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Premiumautoherstellers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW habe im vergangenen Jahr den Gewinn wie erwartet deutlich gesteigert und wolle die Dividende kräftig erhöhen. Im Schlussquartal hätten sich aber Bremsspuren im Automobilgeschäft bemerkbar gemacht: Die Auslieferungen seien deutlich zurückgegangen und wegen hoher Investitionen sei es auch bei den Finanzen nicht so rund wie erhofft gelaufen.Währende Wettbewerber Mercedes-Benz im Schlussquartal eine deutlich zweistellige operative Rendite mit Pkw und Vans erzielt habe, habe es bei BMW nur zu 7,7 Prozent wie im Vorjahr gelangt. Direkt miteinander vergleichbar seien die Margen zwar nicht. Analysten hätten sich allerdings auch von den Münchenern deutlich mehr versprochen. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei in der Sparte im Jahresvergleich sogar zurückgegangen.BMW habe das mit dem gesunkenen Absatzvolumen erklärt. Im vierten Quartal hätten aber auch die geplant hohen Investitionen belastet, die mit 2,35 Milliarden Euro um die Hälfte höher gelegen hätten als ein Jahr zuvor. Auch im gesamten Jahr stecke BMW deutlich mehr Geld in Anlagen, neue Modelle und Forschung - der Konzern weite Schritt für Schritt seine Elektro-Offensive aus.Mit dem Blick auf das Gesamtjahr habe BMW das schwache Corona-Jahr 2020 aber spürbar hinter sich lassen können. Der Umsatz sei auch dank höherer Auslieferungen um 12,4 Prozent auf 111,2 Milliarden Euro geklettert. BMW sei im Gesamtjahr deutlich besser mit der Halbleiterknappheit klargekommen als die Konkurrenz von Mercedes und der VW-Tochter Audi und habe sogar in der Gruppe gut acht Prozent mehr Autos ausgeliefert als ein Jahr vorher. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern habe von 4,83 Milliarden Euro auf 13,4 Milliarden Euro zugelegt.BMW profitiere derzeit wie andere Autobauer auch von hohen Verkaufspreisen bei Neu- und Gebrauchtwagen. Der Anteil teurer Fahrzeuge sei gestiegen und BMW habe weniger Rabatte geben müssen. Auch beim Wiederverkauf von Leasingrückläufern könne das Unternehmen die hohen Preise am Gebrauchtwagenmarkt in höhere Gewinne ummünzen.Bei der Erwirtschaftung der flüssigen Mittel sei es 2021 aber nicht ganz so gut wie zuletzt in Aussicht gestellt gelaufen. Finanzchef Nicolas Peter habe noch im November gesagt, dass es enttäuschend wäre, wenn BMW beim Free Cashflow der Autosparte nicht über 6,5 Milliarden Euro landen sollte. Am Ende stünden nun 6,35 Milliarden zu Buche.Zur Erinnerung: BMW habe im Januar die Mehrheit an dem chinesischen Joint Venture BMW Brilliance Automotive übernommen. Das trage zu guten Aussichten beim Erwirtschaften hoher freier Mittelzuflüsse (Free Cashflow) bei, habe es geheißen. So würden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorschlagen wollen, dem Management eine Ermächtigung für Aktienrückkäufe zu erteilen. Sie solle fünf Jahre laufen und den Rückkauf von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals ermöglichen. Üblicherweise würden Aktienrückkäufe den Aktienkurs stützen, weil sich der erwirtschaftete Gewinn dann auf weniger Anteilsscheine verteile.Analysten hätten unter anderem auch eine Sonderdividende dank der Mehrheitsübernahme auf dem Zettel. Die Dividende solle von 1,90 Euro je Stammaktie auf überraschend hohe 5,80 Euro steigen. "Mit einer Ausschüttungsquote von 30,7 Prozent profitieren auch unsere Aktionäre vom starken Geschäftsjahr 2021", so der Finanzchef.Die jüngste Entwicklung der operativen Marge im Auto-Kerngeschäft und beim freien Mittelzufluss habe zwar etwas unter den Erwartungen gelegen. Ob BMW hier im laufenden Jahr wieder besser abschneiden wolle, dürfte der Ausblick am kommenden Mittwoch (16. März) zeigen. Die Aktie stehe schon seit einigen Wochen unter Druck. Die Sorge vor mögliche Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine hätten das Branchenumfeld zuletzt deutlich eingetrübt und bei den Aktien der heimischen Autobauer für deutliche Kursverluste gesorgt.Anleger warten trotz der günstigen Bewertung (KGV 5) und der hohen Dividendenrendite (7,9 Prozent) vor einem Einstieg eine Beruhigung des Marktumfelds und den Ausblick auf das laufende Jahr ab, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2022)