Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (04.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der bayerische Premium-Hersteller könne in den USA weiter Pluspunkte sammeln. Die neuen Stadtgeländewagen kämen gut an, die Verkäufe seien im Juni auf 31.627 Autos gestiegen. Ein Plus von 7,5%. Die USA seien nach China der wichtigste Automarkt der Welt."Der Aktionär" sei aber dennoch der Ansicht, dass sowohl Volkswagen als auch Daimler die Nase im Vergleich zu BMW vorne hätten. Vor allem Volkswagen habe zuletzt deutlich gemacht, die Elektrifizierung seiner Angebotspalette mit aller Macht voranzutreiben. Anleger sollten demnach das Papier von Volkswagen oder Daimler der BMW-Aktie vorziehen. Bei BMW seien in puncto Elektromobilität und autonomes Fahren noch viele Fragen offen. Vorstand Harald Krüger habe die Steilvorlage von Ex-Vorstand Norbert Reithofer, der die Modelle i3 und i8 ins Rennen geschickt habe, nicht aufgenommen und den Vorsprung vor der Konkurrenz leichtfertig verspielt.Dennoch: Auch die BMW-Aktie habe sich zuletzt wieder deutlich von ihren Tiefs gelöst. Technisch habe das Papier die 50-Tage-Linie bei 66,41 Euro überwunden. Die nächsten kleineren horizontalen Widerstände lägen bei 67,37 Euro und im Anschluss bei 69,61 Euro. Würden diese Hürden genommen, könne die BMW-Aktie durchaus bis an die wichtige 200-Tage-Linie bei 72,02 Euro laufen, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2019)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:67,13 EUR +0,78% (04.07.2019, 11:06)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:67,20 EUR +0,70% (04.07.2019, 11:21)