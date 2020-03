Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (18.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der bayerische Premium-Hersteller werde vorsichtiger. Vorstand Oliver Zipse erwarte für das Kerngeschäft deutliche Belastungen aufgrund des Coronavirus. 2020 dürfte die operative Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern im Automobil-Geschäft nur noch zwischen 2 und 4% liegen. Im Vorjahr habe die Marge noch bei 4,9% gelegen. Der Absatz werde vom Management deutlich unter dem Vorjahr erwartet. Bisher sei BMW noch von einem leicht steigenden Absatz ausgegangen.Sehr ernst beurteile Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St. Gallen die aktuelle Situation. "Die Krise ist nicht, wie etwa 2009 auf einzelnen Hauptmärkte beschränkt, sondern es sieht so aus, als würden wir eine Kettenreaktion aller Kernmärkte haben: China - Europa - USA. Es sieht nach einem äußerst ernsten Nachfrageinbruch aus, der lange Zeit braucht, um sich wieder zu stabilisieren. Die Landkarte der Autoindustrie wird sich gewaltig verändern", sage Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär".BMW wolle auf die Krise mit einer frühzeitigen Anpassung der Produktion reagieren, Die meisten europäischen Autobauer hätten bereits einen Produktionsstopp angekündigt - u.a. auch Volkswagen und Daimler.Die Aktien der Autobauer hätten bereits herbe Verluste seit Ausbruch der Krise einstecken müssen. Gut möglich, dass die Autowerte noch einmal 10% oder mehr abrutschen würden. Für mutige Anleger mit langem Atem sei dennoch eine erste kleine Position vertretbar, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2020)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:39,095 EUR -3,97% (18.03.2020, 15:29)