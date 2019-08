ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (14.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der bayerische Autobauer verliere trotz kleinem Verkaufsplus im Juli an Boden gegenüber dem Rivalen Mercedes-Benz. BMW habe im Vormonat von der Stammmarke weltweit 157.062 Autos abgesetzt und damit 1,6% mehr als vor einem Jahr, wie der Münchner Konzern am Dienstag mitgeteilt habe. Ohne ein kräftiges Plus in China wäre der Absatz jedoch zurückgegangen. In dem wichtigsten Einzelmarkt der deutschen Autobauer würden sich die Premium-Autos trotz Marktschwäche weiter gut verkaufen. BMW habe v.a. auch seine Produktion im Reich der Mitte ausgeweitet.Nach sieben Monaten stehe bei der Marke BMW ein Plus knapp 20.000 auf 1,23 Mio. verkauften Autos zu Buche. Rivale Daimler mit seiner Stammmarke Mercedes-Benz komme auf 1,32 Mio. Autos, rund 90.000 Fahrzeuge mehr. Nach sechs Monaten sei der Vorsprung von Daimler noch geringer gewesen, im Juli hätten die Stuttgarter aber kräftig zugelegt, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:59,61 EUR -2,34% (14.08.2019, 15:14)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:59,52 EUR -2,86% (14.08.2019, 15:19)