Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (04.06.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) zu halten.Der Fusionsvorschlag von FIAT Chrysler in der letzten Woche sei einerseits überraschend gekommen, andererseits hätten die Italiener in den vergangenen Jahren kaum einen Automobil-Konzern bei der Suche nach Kooperationen, Allianzen oder einem Fusionspartner ausgelassen. Mit Blick auf die hohen Investitionskosten für Zukunftstechnologien mache eine Fusion durchaus Sinn.Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass es zwar immer wieder Übernahmen gegeben habe, aber ebenso sei das Auseinandergehen von Partnern erfolgt. Zudem gebe es neue Player insbesondere aus China.Besonders überraschend sei nach Erachten des Analysten die bisherige Stabilität der Allianz zwischen dem französischen Renault-Konzern und dem japanischen Nissan-Konzern, die allerdings auch durch den gemeinsamen CEO Carlos Ghosn zusammengehalten worden sei. Mit dessen Demission könnte sich allerdings auch einiges verändern. Verschiedene interkontinentale Partnerschaften hätten hingegen nach nur wenigen Jahren ein Ende gefunden: Daimler/Chrysler/Mitsubishi/Hyundai, General Motors/PSA, General Motors/FIAT, Ford/Volvo oder Volkswagen/Suzuki. Toyota habe sich in den letzten Jahren bei Beteiligungen relativ zurückgehalten und sei stattdessen erfolgreich organisch gewachsen. Ähnlich verhalte es sich bei Honda und BMW.Die deutschen Massen-Premiumhersteller BMW und Daimler könnten sich in absehbarer Zeit aufgrund der Größenverhältnisse gezwungen sehen, Partnerschaften oder Kapitalbeteiligungen einzugehen. Der Eigentümer von Geely, Li Shufu, besitze immerhin schon 9,7% der Daimler-Aktien. Zudem hätten Daimler und Geely im März dieses Jahres ein 50:50-Joint-Venture gegründet, um die Marke Smart gemeinsam weiterzuentwickeln.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft den Automobilsektor weiterhin mit "neutral" ein und bewertet die BMW-Aktie mit dem Votum "halten". (Analyse vom 04.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "BMW AG": Keine vorhanden.