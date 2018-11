Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (28.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur von Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der Autobauer werde heute auf der Motor Show in Los Angeles seinen iNext vorstellen. Damit gewähre BMW-Chef Harald Krüger einen ersten Blick auf sein neues Technologie-Flaggschiff. Bis der iNext in Serie gehe, würden jedoch noch Jahre verstreichen. Erst 2021 werde das Auto in Serie in gehen.Der iNext sei eine Weiterentwicklung des "Projekt i", welches BMW schon 2007 aufgebaut habe. Ein erster Testballon sei der BMW i3 gewesen. Stufe 2 sei der i8 als Hybridmodell gewesen. Fakt sei jedoch auch, dass BMW der Mut gefehlt habe, das Projekt konsequent weiter zu entwickeln. Dadurch habe BMW wertvolle Zeit verspielt und den Anschluss an die Elektromobilität fast verloren. Jetzt gelte es verlorenes Terrain wieder gut zu machen. Das werde nicht einfach werden. Insbesondere weil die deutschen Autobauer unter anderem auf die Batteriezellen der mächtigen asiatischen Hersteller wie CATL, LG Chem und Samsung SDI angewiesen seien.In punkto E-Mobilität würden die deutschen Hersteller meilenweit hinter Tesla, BYD und Geely hinterherhinken. Die Dominanz von Automobilen Made in Germany drohe zu verblassen. Um dies zu verhindern, müssten Daimler, BMW und Co. versuchen, den Rückstand zu ihren Konkurrenten aus den USA und Fernost schnellstmöglich zu verringern.Das Wertpapier habe neue Impulse bitter nötig. Es notiere noch immer weiter unter der 200-Tage-Linie. Die Aktie sei zwar aktuell historisch günstig. Fraglich sei aber, ob BMW die Gewinnschätzungen für 2018 sowie die kommenden Jahre halten könne. Denn der Konzern müsse Milliarden in E-Mobilität sowie selbst fahrende Autos stecken. Fertigungsstraßen müssten für die Elektromobilität völlig neu konzipiert und aufgebaut werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:74,06 EUR +0,26% (28.11.2018, 10:30)