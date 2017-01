ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



519000



BMWF



BMW



BAMXF



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2014 belief sich auf rund 8,71 Mrd. Euro, der Umsatz auf 80,40 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte BMW weltweit 116.324 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (18.01.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie erscheint günstig - Steigende Verkaufszahlen bei BMW und Mini - AktienanalyseBMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) konnte seinen Absatz in den ersten 11 Monaten 2016 um 5,8% auf rund 2,15 Mio. Fahrzeuge steigern, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Hierbei seien nach Unternehmensangaben die Verkaufszahlen der Marke BMW um 5,6% und die der Marke Mini um 7,4% gestiegen. Auf Modellreihenebene habe laut Management der Kompakt-SUV X1 einen Zuwachs um rund 86% und die 7er-Serie von ca. 68% verzeichnen können. Im Gegenzug sei der Absatz der 5er-Baureihe im Vorfeld der Modellerneuerung bis November 2017 um etwas mehr als 4% zurückgegangen.Mit Blick auf die frühzeitige Implementierung der Submarke BMWi sähen die Analysten bei BMW weiterhin leichte Wettbewerbsvorteile beim Thema E-Mobilität. Trotz der jüngsten Kursrally erscheine die Bewertung der BMW-Aktie ihrer Ansicht nach günstig.Mit Blick auf die ihrer Meinung nach weiterhin attraktive Bewertung sowie den leichten Wettbewerbsvorteilen beim Thema E-Mobilität behalten die Analysten der DZ BANK ihre positive Einschätzung für die BMW-Aktie bei. (Ausgabe vom 16.01.2017)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:86,72 EUR +0,29% (18.01.2017, 14:52)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:86,691 EUR +0,23% (18.01.2017, 14:55)