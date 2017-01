ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2014 belief sich auf rund 8,71 Mrd. Euro, der Umsatz auf 80,40 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte BMW weltweit 116.324 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (27.01.2017/ac/a/d)

London (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analystin Lydia Rainforth von Barclays:Lydia Rainforth, Analystin von Barclays, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).In den kommenden zwei Jahrzehnten dürfte die Produktion von Elektroautos erheblich steigen, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Der Münchener Autokonzern sei gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren. Die BMW-Aktie sei ihr "Top Pick".Lydia Rainforth, Analystin von Barclays, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "overweight"-Votum für die BMW-Aktie mit einem Kursziel von 103 Euro bestätigt. (Analyse vom 27.01.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:81,995 EUR +2,82% (27.01.2017, 13:05)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:82,02 EUR +2,76% (27.01.2017, 12:58)