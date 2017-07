WKN BMW-Aktie:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (21.07.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: An der Oberseite der Trendbewegung gescheitert - ChartanalyseZwei Hochs kennzeichnen den bisherigen Jahresverlauf der Aktie von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach dem zweiten Hoch von Mitte Mai bei 91,06 Euro habe ein Abwärtsgap die nach unten verlaufende und bis heute anhaltende Tendenz gestartet, die mit einem Trendkanal zwischen 78,80 und 84,10 Euro beschrieben werden könne. In den letzten Tagen seien die Notierungen wiederholt an der Oberseite der Trendbewegung gescheitert, die als Widerstand zusätzlich durch die aktuell bei 84,36 Euro verlaufende 200-Tage-Linie bestärkt werde. Demnach stelle sich der Bereich zwischen 84 und 85 Euro derzeit für die Notierungen als schwierig zu überwinden dar. Nach unten bestünde Platz im Trendkanal bis um derzeit 79 Euro, darunter ragen die markanten Tiefs um 72 Euro von Ende September letzten Jahres heraus, die schnell erreicht werden könnten, falls die Aktie von BMW unter die zuletzt Anfang Juli markierten Tiefs bei 80,50 Euro fällt, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 21.07.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:80,65 EUR -3,26% (21.07.2017, 13:55)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:81,29 EUR -2,69% (21.07.2017, 14:10)ISIN BMW-Aktie:DE0005190003