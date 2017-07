ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (05.07.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BMW-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Autoaktien hätten im 1. Halbjahr 2017 einen schweren Stand gehabt. Dennoch würden sich gerade diese Titel derzeit in einer charttechnisch vielversprechenden Ausgangslage befinden. Seit Anfang Dezember 2016 sei der Autobauer aus München in einer seitlichen Schiebezone zwischen knapp 81 EUR auf der Unter- und gut 91 EUR auf der Oberseite gefangen. Vor diesem Hintergrund sei die Ausprägung des jüngsten "weißen Blocks" wichtig gewesen. Schließlich bestätige dieses positive Candlestickmuster die Kreuzunterstützung aus der unteren Tradingrangebegrenzung und einer ehemaligen Abwärtstrendlinie.Gelinge nun auch noch die Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 83,87 EUR), sei aus Sicht der Analysten die Basis für eine Erholung gelegt. Zunächst rücke dann die Abwärtskurslücke vom Mai (88,07/89,57 EUR) in den Fokus. Aber eigentlich markiere das besagte Gap nur den Auftakt für eine Widerstandszone bis zum oberen Ende der eingangs beschriebenen Schiebezone.Der Ausbruch aus der Schiebezone käme dann einem Signal von besonderer Tragweite gleich, denn dies eröffnet ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 10 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 05.07.2017)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:81,62 EUR -0,80% (05.07.2017, 10:05)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:81,50 EUR -1,23% (05.07.2017, 10:21)