ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2014 belief sich auf rund 8,71 Mrd. Euro, der Umsatz auf 80,40 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte BMW weltweit 116.324 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (14.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie im Aufwärtstrendkanal - AktienanalyseBMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) berichtete unlängst vom "besten Jahresstart aller Zeiten", so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Zahl der Auslieferungen habe im vergangenen Monat in allen Regionen der Welt zugelegt. Mit den drei Premium-Marken BMW, MINI und Rolls-Royce habe die BMW Group weltweit 163.288 Fahrzeuge abgesetzt. Dies entspreche einer Steigerung von knapp 7 Prozent gegenüber dem Januar des vergangenen Jahres. "Wir sind überzeugt, dass die neuen Modelle, die wir dieses Jahr auf den Markt bringen, - besonders der neue BMW 5er, der kurz vor seinem Verkaufsstart steht - diesen Impuls im weiteren Verlauf dieses Jahres festigen", sei Vertriebs- und Marketing-Vorstand Ian Robertson per Pressemitteilung zitiert worden.Seit Juli des vergangenen Jahres konnte die Aktie von BMW einen Aufwärtstrendkanal etablieren, dessen untere Begrenzung aktuell bei etwa 80,50 Euro verläuft, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 14.02.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:86,16 EUR -0,61% (14.02.2017, 11:01)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:86,259 EUR -0,36% (14.02.2017, 11:16)