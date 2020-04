Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

48,56 EUR (06.04.2020)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (07.04.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Der Autobauer habe für das Q1/2020 einen deutlichen Absatzrückgang (-21% (dabei Kernmarke BMW: -20%) y/y) ausgewiesen. In allen drei Hauptabsatzregionen hätten sich deutliche Rückgänge ergeben, die den regionalen Verlauf der Covid-19-Pandemie (erst China (-31% y/y) gefolgt von Europa (-18% y/y) und USA (-17% y/y)) widerspiegeln würden. Ein kleiner Lichtblick sei die Absatzentwicklung bei den elektrifizierten Autos gewesen (+14% y/y; aber Tesla: +40% y/y).Die Branchen-Researchunternehmen würden für dieses Jahr einen deutlichen weltweiten Absatzeinbruch erwarten (IHS Markit: -12% y/y; LMC Basisszenario: -15% y/y; LMC längere Covid-19-Pandemie: -23% y/y). Das seien deutliche Rückgänge als in der Finanzkrise 2008/2009. LMC rechne zwar für 2021 mit einer Markterholung (Basisszenario: +12% y/y; längere Covid-19-Pandemie: +10% y/y), aber das Niveau von 2019 werde dabei gemäß der Prognosen nicht erreicht. Auch IHS Markit rechne erst für 2022 mit dem Erreichen des 2019er Absatzniveaus.Diermeier erwarte, dass BMW nach dem zweiten Quartal 2020, das "Schlimmste" überstanden haben werde und sich die Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr deutlich besser als im ersten Halbjahr darstellen werde. Dennoch werde der Automobilhersteller seiner Ansicht nach deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge laufenden Geschäftsjahr ausweisen. Selbst bei einer konjunkturellen Erholung in 2021 hätten die strukturellen Herausforderungen Bestand.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die BMW-Stammaktie unverändert mit dem Rating "halten" ein. Das Kursziel werde von 45,00 Euro auf 50,00 Euro erhöht. (Analyse vom 07.04.2020)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:50,09 EUR +2,12% (07.04.2020, 08:43)