Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2018 nur ganz knapp einer (technischen) Rezession entkommen konnte, zeichnet sich für das 1. Quartal dieses Jahres entgegen den bisherigen Erwartungen ein relativ deutlicher Anstieg des BIP-Wachstums (Mi., 15.05., 08:00 Uhr) ab, so die Analysten von Postbank Research.



Überraschenderweise scheine hierfür die deutsche Industrie mitverantwortlich gewesen zu sein. Während der Ausstoß des Verarbeitenden Gewerbes im 1. Quartal nur marginal gesunken sei, habe es einen sehr starken Zuwachs der Bauproduktion gegeben. Damit dürften die Bauinvestitionen im Gegensatz zu den Ausrüstungen für einen deutlich positiven Impuls gesorgt haben. Zusätzlich würden die Einzelhandelsumsätze in den letzten Monaten für einen kräftigen Anstieg des privaten Verbrauchs im 1. Quartal gegenüber der Vorperiode sprechen. Aufgrund einer rückläufigen Entwicklung der deutschen Handelsbilanz im Laufe des 1. Quartals dürfte sich dagegen ein dämpfender Effekt seitens des Außenhandels ergeben haben.



Insgesamt würden die Analysten von Postbank Research im 1. Quartal in saison- und kalenderbereinigter Rechnung mit einem BIP-Wachstum von 0,4% gegenüber der Vorperiode rechnen, wodurch sich im Vorjahresvergleich ein Zuwachs von 0,7% ergeben haben sollte. Auf ein Ergebnis in dieser Größenordnung würden auch die bereits vorliegenden Schätzungen für das BIP-Wachstum in der gesamten EWU sowie in einzelnen Mitgliedsländern hinweisen. Aufgrund der nach wie vor von den Sentimentindikatoren und den Auftragseingängen angezeigten, tendenziell anhaltenden Schwäche der deutschen Industrie könne aber trotz dieses sich abzeichnenden, positiven Ergebnisses noch keine Entwarnung für die deutsche Wirtschaft gegeben werden. Das Wachstum im 2. Quartal dürfte schon wieder deutlich schwächer ausfallen, nicht zuletzt weil bei den Bauinvestitionen nach dem wahrscheinlichen Schub zu Jahresbeginn in der laufenden Periode eine Gegenbewegung zu erwarten sei. (13.05.2019/ac/a/m)





