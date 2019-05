Auch ein Blick auf die einzelnen Länder der Eurozone stimme positiv. Spitzenreiter sei Spanien, das eine Wachstumsrate von 0,7% QoQ zum Jahresauftakt 2019 habe erreichen können, sogar noch etwas mehr als in den Quartalen im letzten Jahr. Frankreich wachse mit 0,3% QoQ, also mit einer ähnlichen Dynamik wie schon im zweiten Halbjahr 2018. Das sei eine gute Nachricht, wenn man bedenke, wie unklar derzeit der weitere Pfad bei Emmanuel Macrons Reformpolitik sei. Die so genannten Gelbwesten dürften sich von den Zahlen allerdings kaum beeindrucken lassen und weiter protestieren.



Die italienische Wirtschaft habe mit 0,2% QoQ ebenfalls wieder wachsen können, nachdem sie sich in den beiden letzten Quartalen 2018 in einer technischen Rezession befunden habe. Die deutschen BIP-Zahlen für das erste Quartal würden erst in zwei Wochen veröffentlicht, positive Überraschung nicht ausgeschlossen. Allerdings sei das ein Grund, die veröffentlichten BIP-Zahlen mit etwas Vorsicht zu genießen: Die Zahlen seien, solange nicht alle benötigten Daten vorlägen, noch vorläufig.



Wie seien die Zahlen zu interpretieren? Die Wirtschaft in der Eurozone habe 2019 weiter expandieren können. Das sei gut. Darüber hinaus habe sich die Dynamik im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte 2018, in der das BIP im dritten Quartal nur um 0,1% und im vierten Quartal um 0,2% QoQ habe zulegen können, erhöht. Die meisten Marktteilnehmer seien von einer sehr flachen Konjunkturerholung ausgegangen, einige hätten sogar das Abrutschen in eine Rezession befürchtet. Die guten Zahlen seien auf eine spürbare Belebung der Industrieproduktion im Februar zurückzuführen, nachdem die Produktionszahlen sehr lange enttäuscht hätten. Erstmals seit dem ersten Halbjahr 2018 könnte die Industrieproduktion im ersten Quartal 2019 ein Plus verzeichnet haben (am 08.05. würden die März-Zahlen veröffentlicht).



Mit dem höheren Wachstumstempo müssten unter Umständen auch die geldpolitischen Strategien für die Eurozone überdacht werden. Die EZB möchte die Leitzinsen mindestens bis Ende 2019 auf dem aktuell sehr niedrigen Niveau belassen. Damit habe sie eine erste Zinsanhebung in der Eurozone weiter in die Zukunft verschoben. Daran dürfte die Notenbank wohl so schnell nichts ändern oder aber die Konjunktur müsse sich in den nächsten Quartalen noch sehr viel besser entwickeln als gedacht. Auch an den im März beschlossenen gezielten Langfristtendern (TLTRO III) dürfte die EZB festhalten und die genauen Konditionen dazu auf einem ihrer nächsten Treffen bekanntgeben.



Sehr viel schwieriger könnte es aber jetzt mit weiteren geldpolitischen Stimulierungsmaßnahmen werden. Dabei hätten die Währungshüter eine Staffelung des Einlagezinssatzes (derzeit bei -0,40%) in Spiel gebracht, um die Auswirkungen des Niedrigzinsumfeldes für die Banken abzumildern. Das hätte einhergehen können mit einer erneuten Reduzierung des Einlagezinssatzes, wenn sich die Konjunktur in der Eurozone weiter abgekühlt hätte bzw. die Konjunkturrisiken gestiegen wären. Eine Staffelung und Justierung des Einlagezinssatzes sei mit der guten Konjunkturdynamik sehr viel unwahrscheinlicher geworden. Die EZB täte gut daran, ihre Kommunikation anzupassen und die Erwartungen in Bezug auf weitere geldpolitische Lockerungsschritte wieder einzufangen. Denn mit solchen Wachstumszahlen brauche man sie ganz sicher nicht. (02.05.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Eurozone ist zum Jahresauftakt 2019 mit 0,4% stärker als erwartet gewachsen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Im Vergleich dazu sei der Konjunkturpessimismus in den vergangenen Monaten sehr hoch gewesen.Am Dienstag (30.04.) seien die BIP-Zahlen für die Eurozone im ersten Quartal 2019 veröffentlicht worden. Und siehe da, trotz aller Schwarzmalerei und dem sehr großen Konjunkturpessimismus sei die Wirtschaftsleistung des gemeinsamen Währungsraums gewachsen und zwar nicht zu knapp. Das BIP habe in den ersten drei Monaten des Jahres um 0,4% gegenüber dem Vorquartal zugelegt, etwas stärker als es die Konsens-Erwartungen nahegelegt hätten, aber vor allem sehr viel besser als sich in vielen Konjunkturdiskussionen abgezeichnet habe. Auch die Analysten hätten mit einem Plus von 0,2% QoQ eine geringere Dynamik erwartet.