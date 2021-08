Die bislang vorliegenden Daten aus den einzelnen Mitgliedsländern würden dieses Bild unterstreichen. Während die gesamtwirtschaftliche Aktivität vor allem in Ländern mit einem hohen Tourismusanteil wie Spanien (+2,8% Q/Q), Italien (+2,7%), Portugal (+3,4%) und Österreich (+4,3%) teils massive Zuwächse verzeichnet habe, seien die beiden großen Volkswirtschaften Deutschland (+1,5%) und Frankreich (+0,9%) trotz ebenfalls spürbarer Zuwächse doch etwas hinterhergehinkt. Hier hätten sich zum einen die Belastungen für die Industrieproduktion bemerkbar gemacht, zum anderen habe die französische Wirtschaft im April noch deutlich unter den Lockdownmaßnahmen gelitten.



In Deutschland habe die Wirtschaftsleistung um 1,5% Q/Q zugelegt, Knappheiten hätten zuletzt offenbar doch stärker belastet, was zunehmend auch die Geschäftserwartungen dämpfe. Dennoch dürfte der Öffnungsgrad der Wirtschaft über den Sommer weitgehend stabil bleiben, so dass sich allein hierdurch der Aufholprozess fortsetzen dürfte. Für das Gesamtjahr sei aber "nur" noch ein Wachstum von gut 3% zu erwarten, während die Analysten für das BIP-Wachstum der Eurozone ca. 5% prognostizieren würden.



Der Anstieg der Inflationsrate auf 2,2% im Euroraum (Juli) sei maßgeblich auf die Verzerrungen durch den deutschen MwSt-Effekt und Basiseffekte zurückzuführen. Zudem schlage der pandemiebedingte Knappheitseffekt infolge einer sprunghaft anziehenden Nachfrage bei kurzfristig begrenzten Angebotskapazitäten auch auf vereinzelte Preiskomponenten durch. Auch wenn diese Effekte die Inflationsrate im zweiten Halbjahr weiter ansteigen lassen dürften, seien sie weitgehend temporärer Natur. 2022 sei eine Rückkehr unter das Inflationsziel der EZB von 2% wahrscheinlich. Vor diesem Hintergrund und angesichts der weiter hohen Risiken für die wirtschaftliche Erholung werde die EZB auf keinen Fall verfrüht das Ausmaß der geldpolitischen Unterstützung zurückfahren.



Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone habe sich im Frühjahr deutlich von den coronabedingten Belastungen im Winter erholen können. Mit einem BIP-Wachstum von 2,0% Q/Q seien die Erwartungen sogar übertroffen worden. Von den Öffnungsschritten im Frühjahr hätten Tourismus, Handel und Dienstleistungen profitiert, der private Konsum sei zum Wachstumstreiber geworden. Knappheiten hätten jedoch in der Industrie wie Sand im Getriebe gewirkt. 2021 dürfte das BIP im Euroraum mit rund 5% deutlich stärker wachsen als in Deutschland (gut 3%). Der Inflationsanstieg im Juli auf 2,2% gehe weitgehend auf temporäre Sonderfaktoren zurück, werde sich im zweiten Halbjahr aber zunächst noch fortsetzen. Da 2022 mit einer Rückkehr unter 2% zu rechnen sei und die Risiken für die Erholung erhöht bleiben würden, werde die EZB einen verfrühten Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik auf jeden Fall vermeiden. (Ausgabe vom 30.07.2021) (02.08.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die europäische Statistikbehörde Eurostat hat am Freitag ihre erste Schätzung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone im 2. Quartal veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Demnach habe sich die wirtschaftliche Aktivität im Zuge niedrigerer Infektionszahlen und entsprechend möglich gewordener Öffnungsschritte bereits im Frühjahr deutlich von den coronabedingten Belastungen im Winter erholen können. Das preis- und saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt sei im Vergleich zum Vorquartal um 2,0% gewachsen. Die Jahresrate habe naturgemäß einen großen Sprung auf 13,7% Y/Y gemacht, was allerdings zu einem überwiegenden Teil auf einen Basiseffekt zurückzuführen sei. Die heute veröffentlichten Daten lägen über den zuvor befragten Erwartungen der Analysten und Volkswirte.