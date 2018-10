Es würden sich also deutlichere Probleme unter der Motorhaube zeigen. Dabei würden mehrere Faktoren bremsen. Zum einen zeige der Kampf gegen das Schattenbankensystem zwar weitere Erfolge aber eben mit Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung. Hinzu kommt der Handelskrieg, der nicht nur über die US-Importzölle Wirkung entfalten, sondern auch über die Stimmung bei Privatpersonen und Unternehmen die beeinträchtigt wird, so die Analysten der Nord LB. Dies zeige sich auch in einer enttäuschenden Entwicklung der Investitionen.



Am aktuellen Rand dürften die Entwicklungen an den Aktienmärkten und damit auch zusammenhängend die Wechselkursentwicklung eine Bremswirkung auf das laufende Quartal entfalten. Der CSI 300 etwa habe seit Anfang Oktober 2018 teilweise mehr al 10% an Wert verloren und der Renminbi nähere sich der psychologisch wichtigen Marke von 7 USD/CNY.



Damit dürfte die Wahrscheinlichkeit für weitere Stimuli nun deutlich gestiegen sein. So habe der Notenbankgouverneur der PBOC auf der IWF Konferenz in Bali am vergangenen Wochenende bereits angedeutet, dass weitere Mindestreservesatzsenkungen denkbar seien. Hinsichtlich des Renminbi habe er sich eher bedeckt gehalten. Ein Stück weit dürfte die schwächere Währung sicherlich auch willkommen sein, da sie die Wirkung der Zölle auf die Exporte kompensieren könnte. Allerdings dürfe die Abwertung nicht zu schnell sein um zum einen zu starke Inflation zu verhindern - und noch viel wichtiger um größere Kapitalflucht zu vermeiden.



Die Regierung werde ebenfalls nicht untätig bleiben und weitere Programme auf den Weg bringen. Womit die Analysten eine stärkere Verschuldung auch auf regionaler Ebene erwarten würden.



Die chinesischen BIP-Zahlen für das 3. Quartal würden eine leichte Enttäuschung darstellen. Der Abwärtstrend bleibe bestehen. Sowohl der Handelskrieg aber auch binnenwirtschaftliche Entwicklungen würden das Wachstum drücken. Peking und die PBOC würden nun ihre Bemühungen weiter intensivieren, dem Abschwung entgegenzuwirken. (19.10.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Das chinesische Wirtschaftswachstum hat sich noch stärker abgebremst, als erwartet, so die Analysten der Nord LB.Im Vorjahresvergleich habe das Bruttoinlandsprodukt nur noch eine Veränderungsrate in Höhe von 6,5% Y/Y aufgewiesen. Im Vorquartal seien es immerhin noch 6,7% Y/Y gewesen.Das Bemerkenswerte an dieser Zahl sei, dass es doch auch einige Faktoren gegeben habe, die dem Quartal eigentlich unter die Arme greifen sollten. So gebe es konjunkturelle Stimuli nicht nur von der Regierung, sondern auch von der Notenbank, die etwa in diesem Jahr bereits viermal den Mindestreservesatz gesenkt und dem Bankensystem nicht nur dadurch Liquidität zur Verfügung gestellt habe. Zum anderen dürfte vorgezogener Konsum in Erwartung der Importzölle eigentlich das 3. Quartal eher unterstützt haben.