Kurzprofil BHP Group:



BHP Group plc (vorher: BHP Billiton plc) (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (26.10.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Group plc. (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) von 17,50 GBP auf 16,60 GBP.BHP habe die Rohstoffproduktion in Q1 2020/21 (30.09.) um 2% y/y steigern können, wobei aber die einzelnen Rohstoffe eine unterschiedliche Entwicklung gezeigt hätten. Die Preise der wichtigsten Rohstoffe des BHP-Konzerns hätten in Q3 2020 keine einheitliche Entwicklung gezeigt. Jedoch sei der Eisenerzpreis entgegen der Analystenerwartung weiter deutlich gestiegen. Die Produktionsziele für das Gesamtjahr 2020/21 (30.06.), die tendenziell Stagnation bzw. Rückgänge (y/y) implizieren würden, seien im Rahmen des Q1-Berichts überwiegend bestätigt worden (Ausnahme: Guidance für Kraftwerkskohle stehe unter Revision). Die Kosten-Guidance impliziere Kostenanstiege (y/y) in 2020/21. Die Samarco-Thematik (Dammbruch in 2015) sei nach wie vor nicht endgültig gelöst. Beim Eisenerzpreis sehe Diermeier nach wie vor eine erhöhte Korrekturgefahr.Der Analyst habe seine Erwartungen dennoch angehoben (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS 2020/21e: 2,05 (alt: 1,77) USD; DPS 2020/21e: 1,30 (alt: 1,15) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2021/22e: 1,90 (alt: 1,75) USD; DPS 2021/22e: 1,20 (alt: 1,10) USD). Diese würden aber weiterhin einen EPS-Rückgang (auf bereinigter Basis 2021/22e vs. 2020/21e) implizieren.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die BHP Group-Aktie. (Analyse vom 26.10.2020)Börsenplätze BHP Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs BHP Group-Aktie:17,56 EUR -0,91% (26.10.2020, 14:11)