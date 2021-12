London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

Kurzprofil BHP Group plc:



Die BHP Gruppe (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London Stock Exchange-Symbol: BHP, NASDAQ OTC-Symbol: BHPBF) ist ein australisch-britischer Rohstoffkonzern. BHP gewinnt und verarbeitet Mineralien, Erdöl und Erdgas und betreibt ihre Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar.



Die BHP Gruppe ist in einer dualen Struktur mit zwei Dachfirmen organisiert (BHP Group Limited, Australien, und BHP Group Plc, UK), die eine wirtschaftliche Einheit mit einer gemeinsamen Unternehmensführung bilden. (02.12.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Group plc. (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London Stock Exchange-Symbol: BHP, NASDAQ OTC-Symbol: BHPBF) unter die Lupe.Neben den hohen Rohstoffpreisnotierungen habe BHP im abgelaufenen Geschäftsjahr vor allem von einer weiterhin robusten Nachfrage aus China profitiert. Während sich bei Eisenerz nach den COVID-19-bedingten Marktverwerfungen nun wieder allmählich eine Normalisierung einzustellen scheine, dürfte die Nachfrage nach Kupfer als wichtiges Element bei der Energiewende bzw. Elektrifizierung des Verkehrs hoch bleiben. Die weitere operative Entwicklung von BHP werde stark von der Beständigkeit des laufenden Konjunkturaufschwungs abhängen. Hier stelle die neue Omikron-Virusvariante ein gewisses Restrisiko dar, wenn etwa die bestehenden Impfstoffe in einem zeitaufwändigen Prozess angepasst und erst wieder verimpft werden müssten.Insofern bestätigt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Halten"-Empfehlung für die BHP Group-Aktie. Das Kursziel von GBp 2.200 basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus Schätzungen. Die Bewertung der BHP Group-Aktie entspreche in puncto EV/EBITDA und EV/EBIT für die Jahre 2021 und 2022 jener der Peer Group. (Analyse vom 02.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Börsenplätze BHP Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs BHP Group-Aktie:24,60 EUR +0,41% (02.12.2021, 11:50)