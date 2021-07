Xetra-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

Kurzprofil BHP Group:



BHP Group plc (vorher: BHP Billiton plc) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Rohstoffkonzerns BHP Group plc. (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Versorgungssicherheit mit Rohstoffen sei unter den Autobauern und Batterieproduzenten ein großes Thema. Nachdem lange Zeit Lithium im Fokus gestanden habe, habe nun Tesla einen Deal mit dem Bergbauriesen BHP unterzeichnet, wonach BHP künftig Nickel an Tesla liefern werde. Das Nickel stamme aus der Nickel West Anlage in Westaustralien, eine der nachhaltigsten und kohlenstoffärmsten Anlagen weltweit."Die Nachfrage nach Nickel in Batterien wird in den nächsten zehn Jahren schätzungsweise um mehr als 500 Prozent steigen, zum großen Teil um die weltweit steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu unterstützen", erkläre Vandita Pant, Chief Commerical Offier von BHP. Darüber hinaus hätten BHP und Tesla eine Zusammenarbeit bei Möglichkeiten vereinbart, die Batterielieferkette nachhaltiger zu gestalten, mit einem Fokus auf die durchgängige Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen mithilfe von Blockchain, den technischen Austausch für die Produktion von Batterierohstoffen und die Förderung der Bedeutung von Nachhaltigkeit im Rohstoffsektor, einschließlich der Identifizierung von Partnern, die am besten mit den Prinzipien von BHP und Tesla und der Wertschöpfungskette von Batterien übereinstimmen würden.BHP habe gesagt, dass man auch mit Tesla im Bereich der Energiespeicherlösungen zusammenarbeiten werde, um Möglichkeiten zur Senkung der Kohlenstoffemissionen in ihren jeweiligen Betrieben durch den verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien in Verbindung mit Batteriespeichern zu identifizieren.Anleger nutzen Schwächephasen zum Aufbau einer Position, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BHP Group-Aktie: