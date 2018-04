Tradegate-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:

Kurzprofil BHP Billiton:



BHP Billiton plc. (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, NYSE-Symbol: BHP) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben.

New York (www.aktiencheck.de) - BHP Billiton-Aktienanalyse des Analysten Heath Jansen von der Citigroup:Heath Jansen, Analyst der Citigroup, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Billiton plc. (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, NYSE-Symbol: BHP) nunmehr zum Kauf.Bei den Aktien von BHP Billiton plc. sei es zuletzt zu einem ungerechtfertigt starken Kursrückgang gekommen. Sorgen um einen heraufziehenden Handelskrieg infolge der Erhebung von Importzöllen und einer damit verbundenen Schwächung der globalen Wirtschaft hätten den Aktienkurs belastet.Sicherlich müsse das Risiko einer Eskalation berücksichtigt werden. Der gestiegene Protektionismus dürfte aber das globale Wachstum nicht wesentlich beeinflussen, so die Einschätzung der Citigroup-Analysten. Zudem gebe es Belege dafür, dass die Stahlbestände in China zurückgehen würden. Als möglichen positiven Faktor führt Analyst Heath Jansen die Realisierung eines Verkaufs des US-Schiefergeschäfts auf.In ihrer BHP Billiton-Aktienanalyse stufen die Analysten von Citigroup den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und heben das Kursziel von 1.550,00 auf 1.600,00 GBp an.Börsenplätze BHP Billiton-Aktie:Xetra-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:15,70 EUR -2,81% (04.04.2018, 14:50)