Xetra-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:

15,38 EUR -0,76% (05.12.2017, 10:54)



London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:

1.359,50 GBp -0,04% (05.12.2017, 10:57)



ISIN BHP Billiton-Aktie:

GB0000566504



WKN BHP Billiton-Aktie:

908101



Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BIL



London Domestic Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BLT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BHPBF



Kurzprofil BHP Billiton:



BHP Billiton (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (05.12.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BHP Billiton-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Billiton plc. (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) von 15,30 GBP auf 15,00 GBP.Der Konzern habe im Rahmen eines Investorentages einen tieferen Einblick in seine australischen Aktivitäten (61% der Konzernmitarbeiter, 49% der langfristigen Vermögensgegenstände) gewährt (die wichtigsten Minen des Konzerns befänden sich in Australien; Ausnahme: weltgrößte Kupfermine Escondida (Peru)). Demnach sollten die australischen Aktivitäten über 80% der angestrebten 2 Mrd. USD an Produktivitätssteigerungen (2017/18e und 2018/19e) beisteuern. Ihr ROCE solle bis zum Geschäftsjahr 2021/22e (30.06.) auf rund 30% (2016/17: rund 20%) gesteigert werden (auf Basis der realisierten Rohstoffpreise von 2016/17).BHP Billiton verfüge in Australien bei jedem seiner wichtigen Rohstoffe über hochprofitable Wachstumsprojekte (latente Kapazitätserweiterungen: über 380 Tsd. Kupferäquivalent-Tonnen; Brownfield-Erweiterung: rund 240 Tsd. Kupferäquivalent-Tonnen). Von Nickel West wolle sich BHP Billiton jedoch trennen, weil er sich auf sog. Massen-Rohstoffe (wie Eisenerz, Kupfer, Kohle) fokussieren wolle.Während sich die operativen Aussichten nach Meinung des Analysten als recht solide darstellen würden, bleibe die Situation um das brasilianische Eisenerz-Gemeinschaftsunternehmen Samarco (Dammbruch im November 2015; u.a. private Zivilklage: 47,6 Mrd. USD; öffentliche Zivilklage: 6,1 Mrd. USD) weiterhin ungeklärt. Die Deadline für eine außergerichtliche Einigung sei nun auf den 20.04.2018 (ursprünglich: 30.06.2017; bisher: 30.10.2017) verschoben worden.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die BHP Billiton-Aktie. Das Kursziel werde von 15,30 GBP auf 15,00 GBP (Discounted-Cashflow-Modell, höheres Beta; Dividende je Aktie 2018/19e: 0,86 (alt: 0,88) USD) reduziert. (Analyse vom 05.12.2017)Börsenplätze BHP Billiton-Aktie: