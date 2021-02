Tradegate-Aktienkurs BHG Group-Aktie:

Kurzprofil BHG Group AB:



Die Bygghemma Group First AB (BHG Group AB) (ISIN: SE0010948588, WKN: A2JG92, Ticker-Symbol: 7B1) ist ein schwedischer Online-Anbieter von Baumarktprodukten. Die Geschäftstätigkeit der BHG Group umfasst zwei Segmente: DIY- und Wohnmöbel. Das DIY-Segment umfasst Do it yourself-Produkte für die Haus- und Gartengestaltung. Es umfasst Online-Shops wie bygghemma.se, netrauta.fi, taloon.com, frishop.dk, badshop.se, talotarvike.com, stonefactory.se, golvpoolen.se, lindstromsbad.se, vitvaruexperten.se, tvexperten.se, unter anderem sowie Showrooms. Das Segment Wohnen verkauft Möbel und Dekorationen. Dazu gehören u.a. Online-Shops wie trademax.se, chilli.se, kodin.fi, furniturebox.se, myhomemobler.dk und wegot.se sowie Showrooms. Die BHG Group ist in Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark tätig. (18.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHG Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Online-Anbieters von Heimwerkerprodukten BHG Group AB (ISIN: SE0010948588, WKN: A2JG92, Ticker-Symbol: 7B1) unter die Lupe.Das schwedische Unternehmen habe gute Zahlen berichtet. Dem Aktienkurs habe das aber nicht geholfen. Die BHG Group-Aktie befinde sich nach wie vor in einer Korrekturphase und habe in den vergangenen Wochen deutlich nachgegeben. BHG Group sei für einen Wachstumswert mit einem 2021er-KGV von 26 günstig bewertet. Die Aktie sei auf jeden Fall spannend und sei auch die laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.02.2021)Das vollständige Interview mit Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BHG Group-Aktie: