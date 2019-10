SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

60,60 CHF +1,85% (18.10.2019, 15:22)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (21.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Das Schweizer Unternhmen habe am Freitag den Zwischenbericht zum dritten Quartal veröffentlicht. Der Umbau des Portfolios hin zu kleineren und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen der nächsten Generation sei weitestgehend abgeschlossen, habe es geheißen.So seiim dritten Quartal nur eine neue Position aufgebaut worden. Bei den Positionen Celgene, Gilead Sciences und Neurocrine seien im Zuge der Marktschwankungen weitere Gewinne realisiert worden. Ein Teil der Verkaufserlöse seiin den Aufbau der neuen Position in Arvinas und in die Aufstockung bestehender Beteiligungen in Small und Mid Caps geflossen, die derzeit deutlich unter ihrer fairen Bewertung gehandelt würden.Derzeit befinde sich die BB Biotech-Aktie wie der gesamte Biotechsektor in einer großen Konsolidierungsphase. Aus langfristiger Sicht seien die aktuellen Kurse allerdings hochinteressant. Die BB Biotech-Aktie bleibe insbesondere nach dem Umbau des Portfolios das Basisinvestment im Sektor, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2019)Börsenplätze BB Biotech-Aktie:XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:55,05 EUR +1,76% (18.10.2019, 15:19)