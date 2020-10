XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

56,40 EUR -0,70% (27.10.2020, 15:30)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

60,60 CHF +0,17% (27.10.2020, 15:33)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (27.10.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF).In Q3/2020 habe sich die Senkung der Erwartungen an die Therapiemöglichkeiten zur Behandlung von COVID-19 negativ auf die Aktienkurse der Portfoliounternehmen von BB Biotech ausgewirkt (Wertschriften: -383 (Vj.: -370) Mio. CHF). Das EPS habe sich entsprechend verschlechtert und sei negativ gewesen (-7,13 (Vj.: -6,89) CHF). Der innere Wert (NAV) sei zum 30.09.2020 auf 3,23 (30.06.2020: 3,63) Mrd. CHF bzw. 58,30 (30.06.2020: 65,45) CHF je Aktie gesunken.BB Biotech habe bei der Neuausrichtung des Portfolios hin zu kleineren und mittelgroßen kapitalisierten Unternehmen in Q3 eine Beteiligung neu aufgebaut (Relay Therapeutics). Vor dem Hintergrund der möglichen Zulassung eines COVID-19-Impfstoffs in 2020 sowie deutlich steigender Infektionszahlen, die nach Erachten des Analysten bei kleinen Unternehmen, die sich über Produkteinführungen oder Meilensteinzahlungen finanzieren würden, zur Verzögerung von Medikamentenstudien führen könnten, dürfte sich seines Erachtens die Volatilität bei den Wertschriften verstärken.Gottschalt habe seine Ergebniserwartungen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. EPS: +10,44 (alt: +6,94) CHF) und 2021 (u.a. EPS: 5,71 (alt: 10,40) CHF) angepasst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie: