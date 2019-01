XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

59,05 EUR +0,68% (10.01.2019, 10:57)



Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

59,20 EUR +1,11% (10.01.2019, 11:10)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

66,50 CHF -0,15% (10.01.2019, 10:54)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (10.01.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BB Biotech: Eine Erfolgsstory par excellence - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die BB Biotech-Aktie unter die Lupe.Paukenschlag in der US-Pharmaindustrie: Bristol-Myers Squibb (BMS) wolle den Biopharma-Spezialisten Celgene für rund 74 Mrd. Dollar übernehmen. Dabei sollten Celgene-Aktionäre je Titel ein BMS-Papier und 50 Dollar in bar erhalten. Zudem würden die Anteilseigner das Recht auf weitere Erfolgszahlungen erhalten. Sollte die Fusion wie geplant über die Bühne gehen, solle ein führender Hersteller von Biopharma Medikamenten entstehen, der sich auf Mittel gegen Krebs sowie Entzündungen und Erkrankungen des Immunsystems und der Blutgefäße konzentrieren wolle. Die Unternehmen würden den Vollzug im dritten Quartal 2019 erwarten und bis zum Jahr 2022 jährliche Einsparungen von 2,5 Mrd. Dollar erzielen wollen. Zudem wolle BMS nach dem Abschluss einen beschleunigten Aktienrückkauf über bis zu fünf Mrd. Dollar durchziehen.Celgene-Aktien hätten - wenig überraschend - mit einem großen Kurssprung auf die Nachricht reagiert. Doch auch die Anteilseigner von BB Biotech könnten sich über die Offerte freuen. Schließlich sei das Übernahmeobjekt eine der größten Positionen der Schweizer Beteiligungsgesellschaft - die Gewichtung im Portfolio habe per 30. September 2018 satte 6,8 Prozent ausgemacht. Somit zahle es sich aus, dass sich BB Biotech trotz der über weite Teile des vergangenen Jahres enttäuschenden Kursentwicklung der Celgene-Aktie an der Position festgehalten habe.Mit dem Celgene-Deal setze sich die Erfolgsstory der Schweizer fort. BB Biotech setze sich zum Ziel, im langfristigen Durchschnitt eine jährliche Rendite im zweistelligen Prozentbereich zu erwirtschaften und damit nachhaltig eine deutlich bessere Performance als die breiten Aktienindices zu erreichen. Dazu beteilige sich BB Biotech weltweit an Firmen im Wachstumsmarkt innovativer Arzneimittel, basierend auf moderner Biotechnologie, wobei mindestens 90 Prozent des Beteiligungswerts börsennotierte Gesellschaften betreffen würden. Zudem würden selektiv Investitionen in Schwellenländern berücksichtigt.Das Zielportfolio von BB Biotech bestehe in der Regel aus 20 bis 35 Beteiligungen, wobei die "Top Holdings" in der Regel aus fünf bis acht Gesellschaften bestünden und nicht mehr als zwei Drittel des Portfolios ausmachen würden. Maximal solle eine Beteiligung die 25-Prozent-Schwelle nicht überschreiten. Aufgrund der hohen Gewichtung im Portfolio setze BB Biotech bei den Top Holdings voraus, dass diese Umsatz und Gewinn erzielen würden. Die kleineren Beteiligungen sollten aus Investitionen in Gesellschaften bestehen, welche viel versprechende Produktkandidaten entwickeln würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie: