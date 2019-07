Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: CRISPR.



Börsenplätze BB Biotech-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

59,60 EUR +0,42% (22.07.2019, 15:48)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

65,55 CHF -0,30% (22.07.2019, 16:10)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (22.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Gleich mehrere Unternehmen aus dem Portfolio der Schweizer Beteiligungsgesellschaft, BB Biotech, hätten im zurückliegenden zweiten Quartal mit Neuigkeiten aufwarten können. BB Biotech habe in seinem Zwischenbericht die wichtigsten Entwicklungen veröffentlicht. Deutlichen Schwung habe zuletzt die Aktie von CRISPR Therapeutics erfahren.CRISPR Therapeutics habe seine Zusammenarbeit mit Vertex bei der Entwicklung neuartiger Behandlungsmethoden für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie und myotoner Dystrophie Typ 1 ausgebaut, so BB Biotech. Vertex habe eine Vorauszahlung in Höhe von 175 Millionen Dollar an CRISPR Therapeutics geleistet und verpflichte sich zu Meilenstein- und Lizenzzahlungen beim Erreichen bestimmter Entwicklungsmeilensteine. Die Aktie von CRISPR sei zwar hochspekulativ, aber auch "Der Aktionär" erwarte sich von dem Wert in Zukunft noch einiges. Charttechnisch habe das Papier gerade eine massive Aufholjagd gestartet. Anleger, die auf das Thema Genetik, aber nicht nur ein Pferd würden setzen wollen, lägen beim "Der Aktionär" DNA Revolution-Index richtig.Akcea und Ionis (größte Position im Portfolio von BB Biotech) hätten derweil die EU-Zulassung des Antisense-Wirkstoffs Waylivra (Volanesorsen) unter Dach und Fach bringen können. Zugelassen worden sei das Medikament für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit genetisch bestätigtem familiärem Chylomikronämie-Syndrom (FCS) und hohem Pankreatitis-Risiko, die nur unzureichend auf eine Diät und eine triglyceridsenkende Therapie angesprochen hätten, erkläre BB Biotech genauer. FCS sei eine seltene genetische Krankheit, die durch eine exzessive Konzentration von Chylomikronen im Blut gekennzeichnet sei. Bei ihnen handle es sich um die größten Lipoproteinpartikel, die einen Teil der aus der Nahrung stammenden Fette und Cholesterin in den Blutbahnen transportieren würden.BB Biotech erwarte Waylivras Lancierung in Deutschland diesen Sommer und in weiteren europäischen Ländern im Jahr 2020. Akcea und Ionis würden ihren Dialog mit der FDA fortsetzen, nachdem die Behörde die Zulassung des Wirkstoffs im vergangenen Jahr zunächst abgelehnt habe. Hier bleibe es also spannend.Die Gesamtbranche tendiere derzeit seitwärts, was sich auch in der jüngsten Performance von BB Biotech widerspiegle. Die Konsolidierung des Sektors könnte sich aber dem Ende zuneigen, dann dürfte auch die Aktie der Schweizer wieder kräftig Fahrt aufnehmen. Die jüngste Portfolio-Anpassung dürfte zudem erheblich dazu beitragen, dass die Aktie von BB Biotech in Zukunft wieder den Nasdaq Biotech Index outperformen könne.Die BB Biotech-Aktie bleibt das Basis-Investment in der Branche, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: