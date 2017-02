ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (20.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF).Das Unternehmen habe in Q4 wegen eines Nettoverlustes aus Wertschriften eine Verschlechterung des Periodenergebnisses auf -24,25 (Vj.: +511,40) Mio. CHF verzeichnet. Im Gesamtjahr 2016 habe sich der Nettoverlust aus Wertschriften nach dem äußerst schwachen Auftaktquartal auf 773,71 (Vj.: 0,00) Mio. CHF summiert. Das Periodenergebnis weise einen Verlust von 802,07 (Vj.: +652,82) Mio. CHF aus. Für 2017 erwarte man eine Beschleunigung bei Produktzulassungen und wichtigen Meilensteindaten bei den Portfoliobeteiligungen. Wegen der attraktiven Bewertungsniveaus seien weitere Übernahmen als Performance-Treiber zu erwarten. Ferner sollte die Aufhebung und der Ersatz des Affordable Care Acts ("Obamacare") und die Reaktionen auf mögliche Kontrollen oder Anpassungen der US-Arzneimittelpreise im Fokus stehen. Wegen der relativ niedrigen Bewertungen der Portfoliounternehmen und der soliden Fundamentaldaten sehe der Analyst für das Wertpapier weiterhin ein moderates Aufwärtspotenzial, das durch die bestehenden Unsicherheiten begrenzt werde.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die BB Biotech-Aktie. Das Kursziel sei von 50,00 auf 55,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 20.02.2017)XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:54,55 EUR +0,93% (20.02.2017, 14:13)Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:54,501 EUR +0,46% (20.02.2017, 14:23)