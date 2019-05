Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (10.05.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Im September 2016 erörterten die Experten in den "AnlegerPlus News" ein Engagement in der Aktie der Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) bei Kursen um 45,00 Euro.Sie hätten damals ein Kursziel von 60,00 Euro ausgegeben. Mittlerweile sei diese Marke gerissen, sodass sich für engagierte Anleger die Frage stelle, ob sich ein weiteres Halten der Aktie lohne.Grundsätzlich sei die Aktie der BB Biotech AG nur für Anleger geeignet, die ein Faible für Biotechwerte hätten und dem Management der Gesellschaft zutrauen würden, aus dem entsprechenden Universum die richtige Auswahl zu treffen. Denn BB Biotech investiere in Biotechnologieunternehmen, die im Wachstumsmarkt innovativer Arzneimittel tätig seien. Der Fokus liege auf Gesellschaften, deren Medikamente einen hohen medizinischen Bedarf adressieren und über das Potenzial verfügen würden, ein überdurchschnittliches Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen.Neben profitablen großkapitalisierten Biotech-Unternehmen stünden vermehrt vielversprechende Firmen aus dem Small- und Mid-Cap-Segment im Zentrum der Vermögensallokation. Das Investmentteam der BB Biotech AG konzentriere sich nicht nur auf etablierte Bereiche wie etwa die Onkologie, seltene Krankheiten und neurologische Indikationen, sondern auch auf Zukunftstechnologien, die möglicherweise neuartige Behandlungs-methoden mit einem vielversprechenden therapeutischen Profil und wirtschaftlichem Nutzen bieten. Darunter würden Technologien wie RNA-Plattformen und zell- oder genbasierte Ansätze fallen. Angestrebt werde eine Gesamtrendite über einen mittleren bis längeren Anlagehorizont von 15% pro Jahr.In den letzten Jahren sei der Plan der BB-Biotech-Manager gut aufgegangen. Der innere Wert des Unternehmens sei von 3 Mrd. Schweizer Franken 2016 auf 3,8 Mrd. Schweizer Franken zum 31.03.2019 gestiegen. Zudem erweise sich die Gesellschaft als konstanter Dividendenzahler, die Ausschüttung habe in den letzten Jahren bei durchschnittlich 2,80 Euro je Aktie gelegen, was - gemessen am aktuellen Aktienkurs von 61 Euro - einer Dividendenrendite von gut 4,5% entspreche. Die Anleger würden dem Management offen-sichtlich noch mehr zutrauen. Mittlerweile habe sich der Börsenkurs vom inneren Wert der Aktie jedenfalls deutlich abgesetzt, ausweislich des jüngsten Quartalsberichts betrage der Aufschlag knapp 10%.Die Experten von "AnlegerPlus News" erhöhen das mittelfristige Kursziel für die BB Biotech-Aktie auf 70,00 Euro und setzen zur Gewinnabsicherung erstmals ein Stopp-Loss-Limit bei 53,00 Euro. (Ausgabe 5/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie: