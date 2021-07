Xetra-Aktienkurs BBVA-Aktie:

Kurzprofil BBVA S.A.:



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY, Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (05.07.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BBVA-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY, Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF).Nachdem Anfang Juni gemeldet worden sei, dass BBVA den Verkauf der US-Tochter BBVA Bancshares an The PNC Financial Services Group für rund 11,5 Mrd. USD abgeschlossen habe, habe letzte Woche das spanische Nachrichtenmagazin "Expansión" berichtet, dass die Bank nun zusätzlich den Verkauf der eigenen Depotstellen plane. Ein Käufer sei nicht bekannt gegeben worden, jedoch solle der Verkaufspreis bei rund 475 Mio. USD liegen. Der Vertragsabschluss werde in H2 2021 erwartet. Die Depotstelle habe zum Ende von Q1 2021 rund 65 Mrd. Euro für u.a. Investmentfonds verwahrt.Am Tag der Veröffentlichung des Berichts sei die Aktie der Bank leicht um 2,8% gesunken. Ein direkter Zusammenhang mit der Meldung lasse sich jedoch nicht erkennen, da es an diesem Tag im gesamten europäischen Bankensektor zu ähnlichen Kursrückgängen gekommen sei (Banco Santander: -2,8%; BNP Paribas: -2,3%; Intesa Sanpaolo: -2,3%). Lennertz lasse seine Erwartungen (EPS 2021e: 0,48 Euro; DPS: 2021e: 0,17 Euro; EPS 2022e: 0,50 Euro; DPS 2022e: 0,20 Euro) unverändert.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die BBVA-Aktie bei einem von ihm erwarteten positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 4,80 Euro auf 5,50 Euro erhöht. (Analyse vom 05.07.2021)