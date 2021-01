Börsenplätze BBVA-Aktie:



Kurzprofil BBVA S.A.:



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY, Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (05.01.2021/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - BBVA: Spanische Großbank startet Bitcoin-Handel - AktiennewsÜber ihre Filiale in der Schweiz will die Bank BBVA (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY, Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) künftig den Kauf und die Verwahrung von digitalem Geld anbieten, so die Experten von "FONDS professionell".Das Institut gehöre unter den großen Geldhäusern in der Europäischen Union zu den Krypto-Pionieren.Die Bank BBVA wolle im Handel mit Kryptowährungen mitmischen. Als erstes Institut des Landes werde sie ab dem kommenden Jahr über ihre Filiale in der Schweiz die Möglichkeit bieten, digitales Geld zu kaufen und verwahren zu lassen, zunächst Bitcoin. Das berichte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). Nach eigenen Angaben beschäftige sich die Großbank bereits seit mehreren Jahren mit der Blockchain. Nun sei die Zeit reif für den Einsatz dieser Technik bei der Verwahrung digitaler Vermögenswerte. Diese hätten ein enormes Potenzial, sei Alicia Pertusa, Leiterin der Abteilung für Kundenlösungen bei der BBVA, überzeugt.Der Handel mit Kryptowährungen sei für Banken in der Europäischen Union (EU) erst seit Beginn dieses Jahres erlaubt. Mit ihrem Engagement in Kryptowährungsprojekten gehöre die BBVA unter den Großbanken zu den Pionieren. In ihrer Heimat Spanien arbeite sie gemeinsam mit der Caixabank, Santander, Bankia und Sabadell an einem Sofortzahlungsmodell mit digitalem Geld, dem "Euro digital". Neben der BBVA zeige unter anderem die französische Großbank BNP Paribas Interesse an Kryptos: Der FAZ zufolge habe sie im Oktober 2020 eine erste Transaktion von digitalen Vermögensnachweisen ("Security Token") abgeschlossen.Viele große Banken in der EU bekunden zwar Interesse am Thema Bitcoin & Co., bleiben bisher aber in einer Beobachterrolle. Kleinere Privatbanken sind mutiger. So hat etwa Hauck & Aufhäuser Anfang Dezember einen Krypto-Fonds aufgelegt. Die Sutor Bank und die Fidor Bank bieten die Möglichkeit, in Kryptowährungen zu investieren. Und das Münchner Bankhaus von der Heydt will ab kommendem Frühjahr eine Handels- und Verwahrplattform für professionelle Anleger anbieten.