Kurzprofil BBVA S.A.:



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY, Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (04.08.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BBVA-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY, Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF).Das Zahlenwerk des zweiten Quartals 2021 sei ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallen. Ursächlich dafür seien u.a. geringer als erwartete Abschreibungen auf Finanzanlagen gewesen. Regional betrachtet habe sich eine deutliche Ergebnisverbesserung in allen für die Bank relevanten Ländern gezeigt. Die Bilanzkennzahlen (Stand 30.06.2021) würden aus Sicht des Analysten auf einem soliden Niveau befinden. Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung habe BBVA das bereits angekündigte Aktienrückkaufprogramm (Beginn Q4 2021) bestätigt und plane für 2021 weiterhin eine Ausschüttungsquote von 35% bis 40%.Aufgrund der anhaltend hohen Infektionszahlen mit der Delta-Variante des COVID-19-Virus in Südamerika rechne der Analyst damit, dass die Erholung in allen für die Bank relevanten Ländern noch weit bis ins Jahr 2022 dauern werde. Dennoch gehe er davon aus, dass die guten Impffortschritte besonders in Europa und Nordamerika für eine rasche Stabilisierung der Weltwirtschaft sorgen würden, wovon BBVA deutlich profitieren sollte. Der Analyst erhöhe seine Prognose (u.a. EPS 2021e: 0,55 (alt: 0,48) Euro; DPS 2021e: 0,20 (alt: 0,17) Euro; EPS 2022e: 0,62 (alt: 0,50) Euro; DPS 2022e: 0,22 (alt: 0,20) Euro).Bei einem erwarteten positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die BBVA-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 5,50 auf 5,70 Euro angehoben. (Analyse vom 04.08.2021)