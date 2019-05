Xetra-Aktienkurs BBVA-Aktie:

5,37 EUR -1,10% (02.05.2019, 09:04)



Tradegate-Aktienkurs BBVA-Aktie:

5,45 EUR +1,34% (02.05.2019, 10:44)



ISIN BBVA-Aktie:

ES0113211835



WKN BBVA-Aktie:

875773



Ticker-Symbol BBVA-Aktie:

BOY



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol BBVA-Aktie:

BBVXF



Kurzprofil BBVA S.A.:



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (02.05.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BBVA-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF).Das Nettoergebnis sei in Q1 um 10% auf 1,16 (Vj.: 1,29) Mrd. Euro gefallen und habe damit den Markterwartungen (1,17 Mrd. Euro) entsprochen. Ausschlaggebend sei eine gestiegene Risikovorsorge (+24% y/y auf 1,02 Mrd. Euro) gewesen. Dagegen habe die BBVA von leicht steigenden Gesamterträgen (+1% y/y) bei gleichzeitig rückläufigen operativen Aufwendungen (-2% y/y) profitiert. Dadurch habe sich die Aufwands-Ertragsquote in Q1 weiter auf 48,1% (Vj.: 49,4%) verbessert. Die zum 31.03.2019 ausgewiesene harte Kernkapitalquote nach Basel III habe unverändert bei 11,3% gelegen und damit auf einem ausreichenden Niveau. Die Leverage Ratio habe zum 31.03.2019 ebenfalls unverändert bei 6,4% gelegen, was im Branchenvergleich ein überdurchschnittliches Niveau darstelle.Das unverminderte Wachstumspotenzial in Mexiko sollte sich auch in den folgenden Quartalen positiv auf die Ertragsentwicklung auswirken. Demgegenüber sehe der Analyst derzeit keine wesentliche Verbesserung der Aussichten in der Türkei. Auf Ergebnisebene seien die Q1-Zahlen aus seiner Sicht ohne größere Überraschungen ausgefallen. Er bestätige seine Prognosen für 2019 (u.a. EPS: 0,63 Euro) und 2020 (u.a. EPS: 0,67 Euro).Bei einem unveränderten Kursziel von 5,60 Euro bestätigt Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die BBVA-Aktie. (Analyse vom 02.05.2019)