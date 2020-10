Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF könne an ein weiteres großes Projekt einen Haken machen. So schließe der Chemiegigant den Verkauf seines Bauchemiegeschäfts an Lone Star ab. Der Finanzinvestor bezahle den Ludwigshafenern dafür 3,17 Mrd. Euro. Der Veräußerungsgewinn in noch nicht genannten Höhe werde in das Ergebnis für das nun angelaufene vierte Quartal einfließen.Die beiden Firmen hätten sich bereits Ende 2019 auf den Deal geeinigt, nun habe er endgültig abgeschlossen werden können. In der Bauchemiesparte hätten zuletzt 7.500 Angestellte gearbeitet. Im vergangenen Jahr habe das Segment einen Umsatz von 2,6 Mrd. Euro erreicht.Für was der DAX-Konzern die frei werdenden Mittel verwenden werde, sei noch nicht bekannt. Gut möglich, dass BASF noch stärker in das Geschäft mit Batteriematerialien investieren werde. Die E-Mobilität halte Konzernchef Martin Brudermüller ohnehin für einen riesigen Wachstumstreiber. Sinnvolle Investments wären zum Beispiel auch in der Agrarchemiesparte möglich sowie im stark wachsenden Geschäft mit Plastikersatzstoffen bzw. Plastik-Recycling.Anleger können bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite 6,3 Prozent) nach wie vor an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Das Investment sollte mit einem Stopp bei 44,00 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link