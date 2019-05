XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) charttechnisch unter die Lupe.Die Erholung der BASF-Aktie seit Mitte Dezember sei zuletzt ausgelaufen. Als nachhaltige Belege für diese These würden die letztlich fehlgeschlagene Rückkehr in den Basisaufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 72,09 EUR) sowie der erneute Rückfall unter das Haltebündel aus der 38-Wochen-Linie und dem steileren Baissetrend seit Juni vergangenen Jahres (akt. bei 68,12/68,03 EUR) dienen. Für den größten Belastungsfaktor sorge aber aus charttechnischer Sicht der Bruch des Erholungstrends seit Ende 2018 (akt. bei 68,34 EUR), denn damit müsse die Aufwärtsreaktion der letzten Monate letztlich als "bearishe" Flagge interpretiert werden. Die Gefahr, dass der Chemietitel damit wieder Fahrt nach Süden aufnehme, sei deshalb nicht von der Hand zu weisen. In diesem Kontext sorge ein Abgleiten unter die Tiefs vom März bzw. Oktober bei 64,58/64,33 EUR für ein weiteres Argument in den Händen der Bären. Aufgrund der negativen Weichenstellung müssten Anleger eine Belastungsprobe des Dezembertiefs bei 57,35 EUR einkalkulieren. Um für einen charttechnischen Silberstreif zu sorgen, sei dagegen eine Rückeroberung der beschriebenen Kumulationszone bei 68 EUR vonnöten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.05.2019)